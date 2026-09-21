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El Tribunal Oral Federal 2 dispuso extender la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner en el marco del proceso de ejecución de pena por la causa Vialidad.

De esta manera, la exmandataria continuará detenida en el inmueble ubicado en la calle San José 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los alcances

La resolución ratifica las condiciones bajo las cuales la exjefa de Estado cumple la pena impuesta por la Justicia. El tribunal dispuso mantener el régimen de arresto en el domicilio registrado de la zona porteña de Constitución.

Asimismo, las autoridades judiciales desestimaron los planteos presentados para modificar la modalidad del arresto o suspender la ejecución.

El expediente avanza en el tramo final del cumplimiento de la sentencia firme dictada por corrupción en la obra pública.

Estado de los inmuebles

Paralelamente, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firmes diversas medidas cautelares sobre los bienes vinculados a la causa. Entre las propiedades alcanzadas por las disposiciones del tribunal se encuentra el propio departamento de San José 1111.

El proceso de decomiso busca resguardar activos patrimoniales para cubrir los montos de reparación solicitados en el expediente. En consecuencia, la expresidenta mantendrá su residencia fijada en dicho inmueble mientras continúe el desarrollo de la etapa de ejecución.