Con el objetivo de contribuir al perfeccionamiento y actualización para periodistas en temas económicos que recurrentemente aparecen en la agenda diaria, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (Universidad de Buenos Aires) lanza tres diplomaturas dirigidas tanto a periodistas como a todos aquellos que deseen ahondar en el estudio de las finanzas, la economía, el campo y el análisis de las políticas públicas. Ellas son Periodismo de Economía Financiera y Fintech; Periodismo Económico: Interpretación y Análisis de Políticas Públicas; y Periodismo Agropecuario.

Las mismas comenzarán a fines de agosto y se cursarán de manera virtual. Cada una durará cuatro meses e implicarán 100 horas de clase, que se dictarán una vez por semana. La modalidad contemplará tres horas y media sincrónica y una hora y media asincrónica.

Periodismo de Economía Financiera y Fintech

Responde a una necesidad creciente en el panorama informativo actual, donde la intersección entre economía, tecnología y medios de comunicación exige profesionales con conocimientos sólidos y habilidades especializadas.

En ese sentido, la comprensión y difusión de datos financieros requieren periodistas capaces de interpretar y comunicar la información de manera clara y veraz, en un contexto caracterizado por la irrupción de tecnologías como blockchain, criptoactivos, pagos digitales y banca virtual, que revolucionaron el sector financiero. Esta diplomatura enfatiza la ética periodística, el conocimiento del marco regulatorio y las mejores prácticas para asegurar la responsabilidad en la cobertura mediática.

Periodismo Económico: Interpretación y Análisis de Políticas Públicas

Puesto que las políticas fiscales, sectoriales y de desarrollo afectan directamente a ciudadanos, empresas y gobiernos, es fundamental contar con periodistas y profesionales capaces de interpretar la información económica de manera rigurosa y comprensible.

Además, la proliferación de datos y la digitalización provocaron que el análisis económico sea cada vez más complejo. Esta diplomatura apunta a completar la formación específica en políticas públicas dentro del periodismo.

Periodismo Agropecuario

Este tipo de periodismo desempeña un papel esencial en la difusión de información sobre uno de los sectores productivos más relevantes de Argentina: el agro. No solo es un pilar de la economía nacional, sino que también influye en la política, el desarrollo social y la gestión ambiental. En esta diplomatura, se brindarán los elementos que permitirá comunicar con precisión, profundidad y ética.

Para conocer más, se puede acceder a: https://www.economicas.uba.ar/diplomaturas/diplomaturas/