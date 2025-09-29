Con la música de Luciano Pereyra, Abel Pintos y Soledad Pastorutti bajo la dirección orquestal de Lito Vitale, este domingo en el Teatro Colón en Ciudad de Buenos Aires, se celebró la gala por el 50° aniversario de la Fundación Favaloro.

El Grupo La Opinión Austral realizó una cobertura especial, oportunidad en la que dialogó con Facundo Manes, médico neurólogo de la fundación.

Respecto a la incorporación de las neurociencias, relató: “En el 2005 me vinieron a ver Roberto y Liliana Favaloro y me contaron que uno de los sueños de René era estudiar el cerebro y también era el sueño de ellos. Fue una simbiosis virtuosa porque hoy neurociencias en la Fundación Favaloro y en la universidad ofrece diagnóstico, tratamiento, neurología en psiquiatría, neurocirugía, hay una oferta universitaria muy buena en neurociencias. Fue otro de los hitos de la fundación”

“Estamos muy contentos, hay un grupo enorme de profesionales”, mencionó.

“Al mismo tiempo que Liliana y Eduardo tuvieron la visión, en Cleveland Clinic, donde se formó René Favaloro, se creó el Instituto de Cerebro Corazón. En Argentina tuvimos algo parecido, que sólo se podía haber hecho en Favaloro, dos años más tarde que en uno de los lugares más importantes del mundo“, destacó.

“En lo personal, me siento muy honrado en pertenecer a la fundación”, expresó Manes.

Finalizando, reconoció que “en un país muy inestable, que haya instituciones como Favaloro requiere de mucho esfuerzo, de mucha contribución de la sociedad. Hay medicina de excelencia con humanismo como tiene la fundación y hay otros lugares con más problemas, nuestro rol es tratar de equilibrar las diferencias”.