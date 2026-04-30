A pocos días de que se retome el juicio por el hundimiento del ARA San Juan en Río Gallegos, los familiares de los 44 tripulantes volvieron a alzar la voz con un pedido que consideran clave para el futuro de la causa: la realización urgente de pericias exhaustivas sobre la totalidad del material probatorio existente. En un comunicado difundido públicamente, advirtieron que, sin ese análisis técnico, el proceso podría derivar en una resolución parcial que no logre establecer todas las responsabilidades.

“Solicitamos a los jueces intervinientes en el Juicio por el ARA San Juan que dispongan, con carácter urgente, que se amplíe la investigación realizando pericias exhaustivas sobre la totalidad del material probatorio existente del submarino, el cual comprende aproximadamente cinco terabytes entre imágenes y videos”, expresaron de manera contundente.

El abogado querellante con la tapa especial de Crónica. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

El planteo no es nuevo. Según remarcaron, el pedido fue presentado en reiteradas oportunidades por el abogado querellante y padre de uno de los submarinistas, Luis Tagliapietra, en mayo de 2019, marzo y noviembre de 2020 ante la Cámara, y nuevamente en marzo de 2026 al inicio del actual juicio oral. Sin embargo, sostienen que hasta el momento no se ha avanzado en la profundidad necesaria para analizar ese volumen de información.

Para los familiares, ese material constituye una pieza central en la reconstrucción de lo ocurrido en noviembre de 2017. “Dichas pericias resultan fundamentales, ya que permitirán analizar en profundidad registros que ya han sido verificados como auténticos”, señalaron. En esa línea, destacaron que “Valeria Carreras ha llevado adelante análisis técnicos que confirman que las imágenes corresponden efectivamente al ARA San Juan”.

Valeria Carreras, querellante por la mayoría. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El eje del reclamo radica en la necesidad de avanzar hacia una verdad completa. “El estudio pericial de este material es imprescindible para esclarecer los hechos y avanzar hacia la verdad”, afirmaron, y fueron más allá al advertir sobre las posibles consecuencias de no hacerlo: “Sin este análisis, el proceso judicial en curso podría derivar en condenas limitadas -de hasta cinco años de prisión- sin que se hayan determinado plenamente las responsabilidades”.

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El comunicado también introduce un argumento jurídico de peso. “Es importante subrayar que, una vez dictada una sentencia, no se puede volver a juzgar por los mismos hechos”, remarcaron, en alusión al principio de cosa juzgada. En ese sentido, insistieron en que “resulta urgente que estas pericias se realicen en esta instancia, a fin de garantizar un proceso justo y completo”.

Además de las pericias tradicionales, los familiares propusieron incorporar herramientas tecnológicas de avanzada para profundizar la investigación. “Asimismo, solicitamos que se evalúe la utilización de tecnología especializada, como vehículos autónomos submarinos (AUV) equipados con sonar de alta precisión, que permitan profundizar la investigación y despejar cualquier duda existente”, indicaron.

Otro punto central del planteo es la independencia de quienes lleven adelante el análisis. “Finalmente, requerimos la conformación de un equipo de peritos independientes e imparciales, que lleven adelante el análisis técnico de las imágenes con total objetividad”, subrayaron, marcando la necesidad de evitar cualquier sesgo en la interpretación de la evidencia.