El ajedrecista argentino Faustino Oro, de apenas 12 años, recibió este lunes el Olimpia de Plata, uno de los máximos galardones del deporte nacional, durante la ceremonia desarrollada en la Usina del Arte.

El joven nacido en San Cristóbal volvió a quedarse con la estatuilla tras su consagración en 2023 y, en esta oportunidad, superó a Sandro Mareco y Ernestina Adam.

Oro, que actualmente posee el título de Maestro Internacional, irá ahora por el reconocimiento de Gran Maestro, el escalón más alto del ajedrez. Además, buscará convertirse en el jugador más joven de la historia en alcanzarlo.

Para lograrlo, deberá desplazar al estadounidense Abhimanyu Mishra, quien estableció la marca con 12 años, 4 meses y 25 días. El representante albiceleste dispone de cerca de dos meses y medio para intentar ese objetivo.

Según las previsiones, contará con varios torneos de alto nivel avalados por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), en los que necesitará sostener un rendimiento sobresaliente para alcanzar el hito.