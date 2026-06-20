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El ajedrez argentino volvió a celebrar una actuación histórica de su máxima promesa. Faustino Oro, el joven talento que deslumbra al mundo con apenas 12 años, logró una resonante victoria ante el Gran Maestro polaco Jan-Krzysztof Duda, uno de los jugadores más fuertes del circuito internacional, durante una jornada del Mundial de Ajedrez por Equipos que se desarrolla en Hong Kong.

El triunfo del argentino generó una enorme repercusión en el ambiente ajedrecístico mundial. Duda, habitual integrante de la élite internacional y poseedor de un Elo superior a los 2700 puntos, llegaba como amplio favorito, pero se encontró con una actuación brillante del joven bonaerense, que volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mayores talentos de la historia reciente de este deporte.

La victoria adquiere una dimensión especial por la jerarquía del rival. A sus 27 años, Duda acumula participaciones en los principales torneos del mundo y ha enfrentado a los mejores jugadores del planeta. Sin embargo, el argentino exhibió personalidad, precisión y madurez para imponerse en una partida que rápidamente se convirtió en una de las noticias destacadas del certamen.

El impacto fue tal que incluso las cámaras captaron las reacciones y sonrisas de varios referentes del ajedrez internacional durante la jornada, entre ellos el excampeón mundial Magnus Carlsen, quien siguió con atención la actuación del joven argentino.

Lejos de tratarse de una sorpresa aislada, el resultado confirma una progresión que viene asombrando al mundo del ajedrez desde hace varios años. Faustino comenzó a jugar durante la pandemia y rápidamente rompió récords de precocidad, convirtiéndose en el Maestro Internacional más joven de la historia y alcanzando los primeros puestos de los rankings juveniles mundiales.

Su crecimiento ha sido meteórico. En los últimos años consiguió victorias y actuaciones destacadas frente a algunos de los nombres más importantes del ajedrez internacional, acumulando reconocimientos y consolidándose como una de las grandes esperanzas del deporte argentino. Recientemente alcanzó además el título de Gran Maestro, convirtiéndose en uno de los más jóvenes de la historia en lograrlo.