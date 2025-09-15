Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los días 11 y 12 de septiembre, el Hotel Intercontinental de Buenos Aires fue sede del Favaloro Cardiovascular Symposium 2025 , encuentro científico internacional que reunió a los máximos referentes de la cardiología mundial. El simposio contó con la presencia de las principales autoridades de la Fundación Favaloro : Doctora Liliana Favaloro , presidenta; Doctora Laura Favaloro , directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Fundraising; Doctor Oscar Mendiz , director ejecutivo y director del simposio; Dr. Sebastián Defranchi , Director Médico de Fundación Favaloro; Héctor Raffaelli , secretario; y el Doctor Roberto Favaloro.

Asimismo, participaron los directivos del Grupo Olmos , ya que la Fundación es parte de la Red Basa: el contador Raúl Olmos , presidente del Grupo Olmos; el Doctor Marcelo Carbone , vicepresidente del Grupo; Natalia Olmos , directora de Medios; Lucas Olmos , director general del Grupo; la doctora Andrea Falugi , directora de Red Basa; el Ingeniero Héctor Martini , Director Ejecutivo de Red Basa; Florencia Olmos , directora de Calidad Nefra Medical Care y la doctora Alicia Canga , directora ejecutiva de Nefra Latinoamérica.

Entre los oradores internacionales invitados se destacaron la Dra. Roxana Mehran (EE. UU.), Dr. Juan Granada (EE. UU.), Prof. Eberhard Grube (Alemania), Dr. Alexandre Abizaid (Brasil), Dr. Ziyad Hijazi (EE. UU.), y Dra. Purvi Parwani (EE. UU.).

el doctor Roberto Peidro; contador Raúl Olmos, presidente del Grupo Olmos; doctora Laura Favaloro, directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Fundraising de Fundación Favaloro; Sergio "Kun" Agüero; Lucas Olmos, director general del Grupo Olmos; doctor Oscar Mendiz, director ejecutivo de Fundación Favaloro.

La primera jornada, el jueves 11, fue inaugurada por el contador Raúl Olmos. Y a lo largo del día combinó la rigurosidad académica con un momento de gran interés para el público: Sergio “Kun” Agüero compartió su experiencia personal con una enfermedad cardíaca y dialogó con la periodista Sofía Martínez y el Dr. Roberto Peidro , médico de la Fundación Favaloro que lo acompaña desde que tenía 16 años, cuando jugaba en las divisiones inferiores.

La jornada incluyó procedimientos en tiempo real desde el Hospital Universitario Fundación Favaloro y del Riverside Methodist Hospital (OhioHealth, Columbus, USA) a cargo del Dr. Steven Yakubov.

Procedimientos en tiempo real desde el Hospital Universitario.

El viernes 12, el simposio continuó con un fuerte espíritu internacional. Se transmitieron procedimientos en vivo desde el Erasmus University Medical Center de Róterdam, a cargo del Dr. Nicolas Van Mieghem , referente mundial en terapias estructurales, lo que permitió un intercambio directo entre especialistas europeos y locales.

Uno de los momentos más esperados fue la conferencia magistral del Dr. Valentín Fuster , titulada “Ciencia, Salud y Educación (SHE). Retos en 2025 -las tres etapas de la vida”.

El Doctor Fuster, director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC, España), director del Mount Sinai Heart y médico jefe del Hospital Mount Sinai de Nueva York, es considerado una de las figuras más influyentes de la cardiología mundial.

Liliana Favaloro, presidenta de la Fundación Favaloro; Raúl Olmos, presidente de Grupo Olmos, y Marcelo Carbone, vicepresidente del Grupo Olmos.

En su exposición, Fuster subrayó la importancia de la educación temprana en salud y su impacto a lo largo de la vida. Entre los ejes principales, señaló que la educación temprana es decisiva: investigaciones recientes en The Lancet demuestran que introducir hábitos saludables antes de los 10 o 15 años multiplica su efecto positivo en la salud futura.

Fuster invitó a repensar la relación entre ciencia, salud y educación para enfrentar los desafíos de la sociedad contemporánea.

Su mensaje tuvo un fuerte eco en un auditorio colmado de médicos, estudiantes y profesionales de la salud.

El Simposio concluyó con las palabras del Dr. Oscar Mendiz, director ejecutivo de la Fundación y del encuentro: “El Favaloro Cardiovascular Symposium reafirma el compromiso con la excelencia médica, la docencia y la investigación. Gracias al apoyo de los patrocinadores, de la comunidad médica y del Grupo Olmos, seguimos construyendo un espacio de referencia para la cardiología en la región”.

