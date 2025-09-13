Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Favaloro Cardiovascular Symposium 2025 vivió su segundo día con un marcado carácter académico y de integración global. Las actividades se desarrollaron de forma simultánea en distintos salones del Hotel Intercontinental de Buenos Aires, complementadas con una transmisión en vivo desde Europa que conectó a referentes de la cardiología con profesionales locales.

Procedimiento en vivo desde Róterdam

De izquierda a derecha: Liliana Favaloro, presidenta de la Fundación; Raúl Olmos, presidente de Grupo Olmos; y Marcelo Carbone, vicepresidente.

Uno de los momentos más destacados fue el bloque “Structural Heart Disease II: Live Cases from Erasmus University Medical Center”, transmitido en directo desde el Erasmus MC de Róterdam, Países Bajos.

El procedimiento estuvo a cargo del Dr. Nicolas Van Mieghem, referente mundial en cardiología intervencionista, director médico del Thoraxcenter y autor de más de 350 publicaciones científicas. Su exposición sobre terapias estructurales de alta complejidad ofreció a los asistentes un aprendizaje práctico y un intercambio en tiempo real con especialistas europeos.

La conferencia magistral de Valentín Fuster

Otro hito de la jornada fue la presentación del Dr. Valentín Fuster, bajo el título “Science, Health and Education (SHE). Challenges in 2025 – the Three Stages of Life”.

La conferencia, presentada por la Dra. Liliana Favaloro, presidenta de la Fundación, y el Dr. Oscar Mendiz, director ejecutivo, planteó la necesidad de abordar de forma integral la ciencia, la salud y la educación.

Valentín Fuster, considerado el mejor cardiólogo del mundo, brindó una conferencia magistral.

Fuster subrayó la importancia de la educación temprana en hábitos saludables, la influencia del ambiente familiar, la nutrición y los aspectos emocionales como pilares para mejorar la calidad de vida desde la infancia. También remarcó que la inversión en la formación de los jóvenes tendrá un efecto multiplicador en la salud de las próximas generaciones.

Cierre y agradecimientos

El simposio concluyó con palabras del Dr. Oscar Mendiz, quien agradeció a los presentes y destacó el papel de los sponsors en la concreción del evento. En particular, señaló que el apoyo de la Fundación Favaloro y del Grupo Olmos resultó fundamental para llevar adelante una iniciativa que reafirma el legado del Dr. René Favaloro y posiciona a Buenos Aires como epicentro de la cardiología internacional.