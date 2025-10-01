Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la previa de una de las jornadas más determinantes del año, Thiago Díaz tomó aire, eligió la palabra justa y puso el foco donde duele: la séptima fecha de la IAME Series Argentina, en Gualeguaychú, definirá mucho—incluido el cupo al Mundial de Bahréin. “Se viene una fecha muy complicada, en una pista nueva que no conocemos. Por lo que vimos tiene mucha recta, así que vamos a necesitar bastante succión y viento a favor“, dijo el piloto de Río Gallegos en Radio LU12 AM680.

La cita entrerriana replica el formato de grandes definiciones que la categoría ya utilizó: clasificación el viernes, primera final el sábado, y un domingo que vuelve a poner el cronómetro a cero con otra clasificación y un esquema que reparte tres finales en el fin de semana. En ese marco, Díaz llega con respaldo: “En el hándicap estoy con los puntos más altos que puedo tener“, señaló, al remarcar la importancia de sumar y no errar cuando la grilla se comprime y cada centésima cuenta.

La hoja de ruta personal también aprieta. A la intensidad del calendario se suma la universidad y fines de semana completos de pista: “Estoy a mil, pero por ahora me está yendo muy bien”, contó. Con la familia y los sponsors como sostén, Díaz destacó además el crecimiento del karting en Gallegos: “Siempre veo cómo va subiendo y cómo va creciendo la capital, como en sus principios”, dijo, con la nostalgia de quien empezó muy chico “en la categoría Steel” junto a su papá y después pegó el salto a Buenos Aires.

La ventana internacional asoma y tienta. Díaz admitió que en sus últimas salidas al exterior no tuvo suerte —”por complicaciones con otros pilotos o situaciones inevitables”—, pero no claudica: “Vamos a tratar de hacer lo posible para ganar este fin de semana y poder volver, para representar de la mejor manera a Santa Cruz“, sostuvo. En lo inmediato, confirmó que viaja el miércoles y que está “muy bien con el equipo”, preparado para “dar la batalla” en una grilla “nutrida y competitiva”.

El guion de estos días es corto y tajante: Gualeguaychú ofrece una sola puerta al Mundial para la Senior, y Thiago llega al umbral con puntaje fuerte en hándicap, un motor que conoce y la muñeca que dan los años de roce en la elite del karting. Lo demás —el viento a favor, la succión y las décimas que caen cuando todo se alinea— se resolverá, como siempre, en la pista.

En un país donde el karting es semillero, la madurez para elegir la cuerda correcta y la frialdad para decidir en el momento justo suelen separar la ilusión del boleto. Díaz lo sabe; por eso viaja liviano de excusas y cargado de convicción: la fecha 7 no va a perdonar, y Bahréin espera a quienes conviertan el papel en resultados.