Federico Amador pasó por la peluquería: ¿Qué piensa Florencia Bertotti del nuevo look?

Al igual que le sucedió a muchos otros artistas, la cuarentena obligatoria dervió en cambios de imagen drásticos e impensados y se transformó en la excusa perfecta para salir de la rutinaria vida de encierro.

Días atrás, el actor Federico Amador se pasó la maquinita, se rapó y se recortó la barba ¿Qué dijeron sus fans? Las casi 700 mil seguidores coincidieron: "Todo te queda bien". Sin embargo, la crítica más válida es la de su esposa y compañera Florencia Bertotti que al ser consultado por el cambio de look respondió con una broma. "Tengo mi Maluma personal", dijo y comparó a su pareja con el cantante colombiano. "Me encanta cómo le queda. Me encanta él de cualquier manera pero me gustó el cambio de look, me divierte. Soy osada con el pelo, así que me encantó. Me dijo ‘me voy a cortar un poquito acá arriba’ y después me mandó una selfie pelado. ¡Se peló él!".

"Tengo alma de peluquera, con mi set de peines y tijeras. Por eso le dije ‘a la noche, cuando vuelvo te retoco arriba’, porque tenía la peluca como tupida. Pero a la tarde me mandó una selfie y ya estaba pelado", reveló.