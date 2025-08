Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¿Cómo sostener la producción convencional en la era de Vaca Muerta, fue el disparador del panel de AmCham Energy Forum 2025 en el que participó el presidente de Fomicruz S.E, Oscar Vera, junto a Federico Ponce, ministro de Hidrocarburos de Chubut, y Jimena Latorre ministra de Energía y Ambiente de Mendoza.

El ministro chubutense precisó que “hay dos aspectos en los que nos centramos. Por un lado, los incentivos. Por otro, la productividad“. Ambos permiten “revertir esta tendencia al declive”.

Incentivos

Ponce precisó que el Gobierno de Chubut contabiliza un total de seis programas de bajas de regalías implementados. “Esto permite mejorar económicamente la curva económica de los proyectos, para que sean competitivos y rentables”, “la regalía que ronda el 15% se baja hasta el 5% de acuerdo a la normativa vigente“, precisó.

El beneficio es que con ese esquema impositivo “se desarrollan proyectos que nunca se concretarían“, “entendemos que en campos convencionales se tiene que aprovechar todas las oportunidades de primaria, secundaria y terciaria. Sobre la producción icremental se otorga la rebaja”.

Desde el punto de vista de la producción, hizo hincapié en la “recuperación terciaria. El 10% de la producción de Chubut viene de ese ámbito, la importancia es que en estos campos maduros, la exploración no traerá volúmenes nuevos de producción, entonces el aumento y la mejora de la curva vendrá de los aumentos del recobro. Esto implica que en la producción primaria -sacar el recurso por energía natural- se recupera promedio un 15%, por secundaria un 10 o un 15% más. Cuando se llega al fin de la vida útil del yacimiento todavía se tiene el 70% del crudo en la roca“.

En ese punto, la producción terciaria lo que permite es barrer con ese petróleo adicional inyectando agua con agentes especiales. “tenemos casos de éxito como Diadema y Manantiales Behr, son campos que con mas de cien años de historia dieron vuelta la historia del declino”.

Shale

El no convencional es la apuesta de largo plazo en Chubut. “En la Cuenca del Golfo está la roca madre -D 129-, es lacustre y a partir de estudios que hizo Pan American se descubrió la presencia de un nivel de gran potencial de generación de hidrocarburos no convencionales”, “se perforó un pozo horizontal con una misma técnica que se emplea en Vaca Muerta y se encontró hidrocarburos y gas condensado con presión que permitía que esa concesión se reconvierta al no convencional”, detalló.

Hacia adelante, “viene el trabajo difícil que es reconvertir a la economicidad del recurso. Se perforarán cuatro pozo más, y la expectativa es comercializar el recurso por que tiene el potencial de revertir la producción”.

Concluyó que “Provincia otorgó una rebaja del 3% de las regalías y una extensión del plazo adicional”, “estos incentivos son claves para el desarrollo del proyecto”.