El economista Federico Sturzenegger, uno de los principales ideólogos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía anunciado por el presidente Javier Milei en cadena nacional, salió a defender los cambios impulsados por el Gobierno y aclaró las dudas sobre la legalidad y el impacto de la medida.

En declaraciones radiales, Sturzenegger sostuvo que el DNU es un “mecanismo institucional” que responde a una “emergencia” provocada por la herencia del gobierno anterior y que busca dar una “señal de cambio de rumbo” hacia una mayor libertad y competencia.

“Veníamos trabajando desde antes, hay todo un equipo de gobierno”, afirmó el ex presidente del Banco Central, quien actualmente se desempeña como asesor de Milei. Según explicó, el DNU no viola ninguna norma constitucional, ya que no afecta cuestiones tributarias ni electorales, y solo modifica aspectos del Código Civil y Comercial que eran “demasiado estrictos y determinísticos”.

“Lo más importante es la modificación del artículo 958 del Código Civil y Comercial, que dice que el código es supletorio. Eso es un baño de liberalismo y libertad. Te permite en todas las relaciones contractuales recuperar la libertad de cómo querés comerciar y relacionarte”, destacó Sturzenegger.

¿Por qué no pasó por el congreso?

Además, el asesor del presidente Javier Milei justificó que la norma no haya pasado por el Congreso de la Nación: “La idea era dar una imagen de cambio de régimen. Él tiene que dar esa señal y hacerlo de forma rápida y contundente”.

“La señal se da cuando tenés a un presidente que dice que está dispuesto a cambiar cosas que otros no quieren. Hay que dar la señal de que Argentina cambia de rumbo”, resaltó Sturzenegger.

Reforma laboral

Por otro lado, Sturzenegger se refirió a las modificaciones y derogaciones en la normativa laboral.

“Ahora los sindicatos y trabajadores pueden elegir si quieren un mecanismo de indemnización que ellos mismos pueden diseñar”, aseguró.

“Se extiende el período de prueba de tres a ocho meses”, agregó.

Aerolíneas Argentinas y Sociedades Anónimas en los Clubes

El economista también se refirió a algunos de los puntos más polémicos del DNU, como la posibilidad de que Aerolíneas Argentinas sea administrada por sus trabajadores, la transformación de las empresas del Estado en sociedades anónimas y la apertura del sistema deportivo a las sociedades anónimas.

“Que Aerolíneas Argentinas sea para los trabajadores no sé si es una decisión tomada, esto prepara el terreno legal por si Javier quiere avanzar en ese sentido. Nosotros dijimos que los empleados pueden tener hasta el 100% de las acciones [antes era 10%]. Si el Presidente quiere avanzar con esa ley, antes no podía hacerlo”, explicó.

“Lo que hacemos con las empresas del Estado es que se transforman en sociedades anónimas. En las sociedades anónimas hay un precio de una acción, si el Gobierno hace macanas, la protege. Una sociedad anónima puede quebrar, por eso tenés que decir ‘la tengo que cuidar’”, agregó.

“Lo que hacemos con el fútbol es que en el sistema deportivo puede haber sociedades anónimas y otras sociedades. Los socios eligen. En cuanto a las federaciones, una federación no puede excluir a un club por la forma societaria que elige. Eso es una discriminación arbitraria”, señaló.

Cacerolazos en rechazo al DNU

Sturzenegger también se mostró sorprendido por las protestas que se generaron anoche en distintos puntos del país tras el anuncio del megadecreto, y las atribuyó a una falta de comprensión de los beneficios de la medida.

“Estoy impactado de lo rápido que leyeron el DNU”, ironizó. “Uno de mis ayudantes me escribió, vive por Caballito, me dijo que nunca vio a la gente protestar tanto porque le dan más libertad”, expresó con sarcasmo.

El DNU de desregulación de la economía, que consta de 300 puntos, fue anunciado ayer por el presidente Milei en un mensaje grabado que se emitió por cadena nacional. Según el mandatario, la medida busca “liberar las fuerzas productivas” y “terminar con el intervencionismo estatal” que “asfixia” al sector privado.

El DNU generó una fuerte reacción de la oposición, que lo calificó de “inconstitucional” y “antidemocrático”, y anunció que presentará un recurso de amparo ante la Justicia para frenar su aplicación. También hubo críticas de los sectores sindicales, empresariales, sociales, culturales y deportivos, que se vieron afectados por las medidas.