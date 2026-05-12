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Por Marcelo Batiz (Bae Negocios)

El Gobierno puso este martes de relieve que en poco más de dos años de gestión liberó a las estaciones de servicio de “capas de regulaciones” que entorpecían su funcionamiento y rentabilidad, al tiempo que reiteró que el Estado no debe intervenir en cuestiones de mercado, ya que son los empresarios quienes mejor lo conocen y “saben tomar las decisiones”.

El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, disertó en la apertura de la Cumbre de Estaciones de Servicio que se lleva a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, donde destacó que el sector presenta un “sólido ecosistema”, en el marco de una transformación del mercado de hidrocarburos en la Argentina.

“Veller remarcó que en 2025 la balanza comercial energética presentó un superávit de USD 7.800 millones y “para este año se espera superan los USD 10.000 millones”.

El Estado no debe intervenir

En un repaso de la política económica en general y la energética en particular, el funcionario puntualizó que “el Estado no puede ni debe sustituir al sector privado” y que su rol es el de “garantizar reglas claras, estabilidad y libertad para invertir”.

“Estamos corrigiendo distorsiones de décadas, recuperando la lógica económica que da sustento a la inversión”. – Federico Veller

Los precios

En un momento en que se esperan definiciones de las compañías del sector sobre el futuro del precio de venta de los combustibles, Veller remarcó que “incluso en un momento de incertidumbre en todo el mundo, se decidió no intervenir en el mercado”. “No pusimos en barril criollo ni obligamos a la empresas a hacer tal o cual cosa”, dijo.

“Estamos convencidos de que el sector privado sabe cómo encontrar el equilibrio, conoce el mercado y saben tomar las decisiones”, enfatizó.

En cuanto al desempeño de los estacioneros, Veller planteó a los asistentes al encuentro organizado por el portal especializado Surtidores que “después de años de intervención estatal, creemos que es momento de que sean ustedes los protagonistas“.

Las regulaciones eliminadas

Veller enumeró las “capas de regulaciones” que el Gobierno dejó sin efecto desde mediados de 2024. “Creo que la desregulción más simbólica es la del autodespacho de combustible, a elección de expendedores, porque le da libertad al expendedor para elegir el horario en que pude pasar del despacho asistido al autodespacho”, pudiendo extender el horario de atención a un costo menor.

Mencionó a las estaciones móviles “que permiten que muchas localidades del Interior cuenten con una solución segura, moderna y de rápida instalación, siempre cumpliendo las normas de seguridad en base a estándares internacionales”.

Hizo referencia a la resolución 277/2025, que eliminó la regulación que existía sobre tanques aéreos de almacenamiento de hidrocarburos, dejando de lado un “viejo sistema de formularios superpuestos” que fue reemplazado por uno “ágil, transparente y eficiente”.