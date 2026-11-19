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Una joven de 27 años fue asesinada durante la madrugada de este jueves en una vivienda de Lastenia, en Tucumán. La víctima, identificada como María Belén Soria, estaba al cuidado de sus sobrinos cuando un hombre ingresó al domicilio y la atacó mientras dormía. Horas más tarde, el principal sospechoso fue hallado muerto en el ingenio Marapa, en el sur de la provincia.

El hecho ocurrió en una casa del barrio La Cerámica, en el pasaje Toranzo, a la altura de Tirquín. Según la reconstrucción difundida por medios tucumanos a partir de información fiscal, Soria se había quedado cuidando a los dos hijos de su tía, quien acompañaba a un familiar internado en el Hospital Padilla.

Alrededor de las 5:30 horas, uno de los chicos advirtió la presencia de un hombre que se retiraba de la vivienda con un televisor y llamó a su madre. Ella pidió ayuda a un vecino, que llegó al domicilio y sacó a los niños por una ventana. Luego encontró a la joven sin vida en uno de los dormitorios, con una herida en la cabeza.

Personal especializado trabajando en la vivienda.

En un primer momento, la sustracción del televisor llevó a considerar la posibilidad de un robo. Sin embargo, la investigación avanzó sobre otra hipótesis: el hombre habría ido a buscar a su expareja -la tía de Soria- y atacó a la joven al confundirla con ella. De acuerdo con la reconstrucción, la víctima dormía en la cama de su tía junto a uno de los niños.

El sospechoso, identificado como Gonzalo Oscar, huyó de la vivienda luego del ataque. Más tarde, después de que un familiar lo contactara, se dirigió al ingenio Marapa, en la zona de Juan Bautista Alberdi, y murió tras arrojarse desde una estructura elevada, según informaron medios locales. Los investigadores no pudieron determinar si llegó a saber que había atacado a la persona equivocada.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por el fiscal Carlos Sale. El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales trabajó en la escena para recolectar rastros y realizar pericias. Según declaraciones atribuidas al fiscal por medios tucumanos, hasta el momento no se habían encontrado denuncias previas contra el hombre por violencia de género; la investigación estaba en una etapa inicial.