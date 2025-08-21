Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., se expresó por primera vez antes de ser detenido en la noche del miércoles en el aeropuerto de Ezeiza.

En un video difundido por Infobae, se lo escucha decir: “Una injusticia como esta… para que se sepa la verdad y que se sepa la verdad para los familiares de los fallecidos que están pasando un mal momento” .

Según trascendió, el acusado permanecerá durante la noche en la cárcel de Ezeiza. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería.

La detención de Furfaro se enmarca en la investigación por 96 muertes relacionadas con fentanilo contaminado. Con estos dichos, el empresario buscaba dejar un mensaje sobre su versión de los hechos.

El miércoles por la tarde, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó su captura junto a la de toda la cúpula directiva y técnica de las empresas, quienes ya se encuentran tras las rejas.

La orden del juez también incluyó a los hermanos del empresario, Diego y Damián García; a su madre, Nilda Furfaro (vicepresidenta de HLB Pharma); y a directivos y responsables técnicos como el director general Javier Tchukran y los directores técnicos Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.

“Este es Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado. El último que faltaba, detenido. Ser amigo del poder kirchnerista no te salva”, escribió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en su cuenta de la red social X (ex Twitter) y compartió una foto de Furfaro detenido.

Un caso de “criminalidad compleja”

La decisión del juez Kreplak responde a un pedido de los fiscales federales, quienes calificaron el caso como un hecho de “criminalidad compleja” que involucra a un “conglomerado empresarial organizado”. Las detenciones se produjeron tras meses de investigación y la aparición de pruebas contundentes.

El pedido de los fiscales: La medida fue solicitada por la fiscal federal María Laura Roteta y el titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, quienes consideraron que existían graves falencias en los procesos de producción del medicamento.

Lotes investigados: La causa se centra en los posibles “desvíos de calidad” en los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo.

Pruebas forenses: La decisión se aceleró luego de que el Cuerpo Médico Forense encontrara un “nexo concausal” entre el fármaco adulterado y la muerte de los pacientes en 12 de 20 historias clínicas analizadas.

El operativo de detención, del que participaron Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se concretó luego de que la policía no encontrara a García Furfaro en su domicilio. Se espera que todos los detenidos presten declaración indagatoria en las próximas horas.