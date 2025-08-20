Fentanilo contaminado: un segundo peritaje podría confirmar la detención de Ariel García Furfaro La investigación del Cuerpo Médico Forense confirmó que la contaminación bacteriana en ampollas de fentanilo causó al menos 12 muertes sobre 20 casos analizados. La justicia evalúa imputar y detener al propietario de HLB Pharma.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un informe pericial clave del Cuerpo Médico Forense confirmó que ampollas de fentanilo del lote 31202, fabricadas por HLB Pharma, agravaron la salud de pacientes y provocaron la muerte de al menos 12 personas. La justicia podría imputar y detener al propietario del laboratorio, Ariel García Furfaro.

El estudio analizó 20 casos en distintas instituciones médicas, revelando que la presencia de bacterias multirresistentes aceleró el deterioro de los pacientes. Mientras Furfaro insiste en deslindarse de responsabilidades, una pericia complementaria del Instituto Malbrán podría sumar pruebas en su contra.

El peritaje, solicitado por el Centro de Asistencia Judicial Federal, determinó: Nexo concausal (12 casos): La infección bacteriana agravó las condiciones de los pacientes y contribuyó a sus muertes; Nexo fortuito (5 casos): La bacteria estuvo presente, pero la gravedad de las enfermedades preexistentes hacía los fallecimientos inevitables;

Las bacterias identificadas, Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, son altamente resistentes y peligrosas para personas inmunocomprometidas.

Instituciones en las que se detectó fentanilo

Hospital Italiano de La Plata: 9 casos

Hospital Clemente Álvarez, Rosario: 6 casos

Hospital Italiano de Rosario: 1 caso

Instituto Dupuytren: 1 caso

Sanatorio Parque, Rosario: 1 caso

Sanatorio Parque, Entre Ríos: 1 caso

Hospital Cullen, Santa Fe: 1 caso

En tanto, Furfaro negó responsabilidad, aunque admitió “posible negligencia”. La madre de una víctima, Soledad Francese, lo responsabilizó directamente por la muerte de su hijo.

El juez federal Ernesto Kreplak analiza avanzar con la imputación formal y eventual detención del empresario, concentrándose en la cadena de responsabilidades dentro del laboratorio.