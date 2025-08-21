Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Familiares de pacientes que murieron o sufrieron graves complicaciones por la aplicación de fentanilo contaminado en distintas unidades de terapia intensiva, quirófanos y áreas críticas impulsan un proyecto de ley para evitar que esta tragedia vuelva a repetirse.

La iniciativa se enmarca en la Emergencia Sanitaria que sacudió al país y dejó casi un centenar de víctimas por fentanilo adulterado, elaborado por los laboratorios HBL Pharma Group S.A. y Ramallo S.A..

“Cada víctima tiene una historia y una dignidad. No son números ni expedientes, sino personas que buscaban mejorar su salud. Necesitamos garantizar que ninguna familia vuelva a atravesar esta masacre evitable”, señalaron los familiares en un comunicado.

¿Qué propone la ley?

El proyecto plantea que cada ampolla o unidad medicinal pueda ser rastreada de manera individual en toda la cadena, desde la fabricación bajo normas internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) hasta la comercialización final en hospitales y farmacias.

También busca cerrar vacíos legales que permiten que medicamentos adulterados ingresen al sistema sanitario sin un control estricto.

Los impulsores de la propuesta destacaron el trabajo del juez federal Ernesto Kreplak en la investigación del caso y confirmaron que iniciaron conversaciones con legisladores de distintos bloques para conseguir respaldo parlamentario.

La campaña ya está activa en Change.org y puede firmarse en el siguiente enlace: https://www.change.org/LeyTrazabilidad

Según los familiares, la falta de un sistema de trazabilidad “pone en riesgo a toda la sociedad, de generación en generación”.