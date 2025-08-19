Fentanilo: la querella apuntó a funcionarios y denunció fallas en el control del lote contaminado La abogada de las familias de las víctimas cuestionó al laboratorio HLB Pharma, al empresario Ariel García Furfaro y a la ANMAT. El medicamento se fabricó el 18 de diciembre y el 4 de enero ya estaba en el mercado, sin respetar los plazos de seguridad.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La causa por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo. Adriana Francese, abogada que representa a las familias de las víctimas, reclamó que se investigue a los funcionarios “que sabían lo que pasaba” y advirtió que “nunca se protegió el bien de la salud como se debía”.

En diálogo con radio Splendid AM 990, Francese señaló que el laboratorio HLB Pharma evidenciaba “actividad precaria” antes de que se detectaran los primeros casos y responsabilizó al empresario Ariel García Furfaro por “fallas críticas” en la fabricación.

“El lote se produjo el 18 de diciembre y el 4 de enero ya estaba en el mercado. No se respetó la cuarentena del lote”, afirmó. También cuestionó a la ANMAT por “irresponsabilidad en sus controles” y remarcó que “no se hizo lo que se debía hacer”.

La querella descartó la exhumación de cuerpos, aunque continúa el análisis de historias clínicas de las víctimas. Además, insistió en que se investigue el accionar de funcionarios que, según la abogada, conocían la situación.