“Fer“ Piaggio y Lío Pecoraro, conductores de “El Run Run del espectáculo“ -que compitió en el rubro mejor magazine en los Martín Fierro de Cable 2025-, conversaron con La Opinión Austral en la previa de esta importante ceremonia.

“Muy contentos. Está todo el equipo completo del ‘Run Run’“, dijeron y remarcaron que su programa está desde el año 2019: “Hicimos un recorrido muy importante, pasamos pandemia, y bueno, acá estamos junto al pueblo, como dice Crónica“.

Asimismo, hicieron hincapié en que lograron imponer “una agenda distinta, diferente, con un estilo propio, con respeto hacia el público, que es lo más importante. Eso es un poco la base y divertirnos“.

