La Feria Internacional del Turismo (FIT) 2025, uno de los eventos más importantes del sector turístico de América Latina, se realizará del 27 al 30 de septiembre en el tradicional predio de La Rural, en Palermo, Buenos Aires. Esta feria anual reúne a destinos nacionales e internacionales, operadores turísticos, agencias de viajes y al público general, consolidándose como una plataforma clave para la promoción y el desarrollo del turismo en Argentina.

En una cobertura especial de La Opinión Austral, muestra el despliegue que se está llevando adelante en el predio de la Rural de Buenos Aires. Laura Morales, periodista del grupo, comentó cómo se preparaba el acto inaugural que fue encabezado por el Presidente Javier Milei.

Un encuentro para todos los actores del turismo

La FIT 2025 contará con la participación de más de 55 países y con todas las provincias argentinas, proyectando un público total superior a 135.000 visitantes, entre profesionales del sector y público general. El país invitado de este año es Portugal, que tendrá un espacio especial para mostrar su oferta turística.

El evento está organizado por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), junto a Aviabue y Ferias Argentinas S.A., y busca consolidar vínculos entre los distintos actores del turismo, generar negocios y promover nuevos destinos y productos turísticos.

Desarrollo de la feria: días y actividades

La feria tendrá un formato de cuatro días, con acceso para el público general el sábado 27 y domingo 28, de 14:00 a 21:00, y para profesionales acreditados lunes 29 y martes 30, de 10:00 a 19:00. Entre las actividades destacan:

Rondas de negocio B2B entre proveedores y compradores.

Espacios temáticos como FIT Tech, FIT Sostenible, FIT Outdoor, FIT Food & Market y FIT Cruceros.

Conferencias, talleres y charlas de capacitación sobre tendencias, innovación y sostenibilidad.

Actividades interactivas y shows para el público general, incluyendo música en vivo, degustaciones y stands participativos.

Este año, el evento se inaugura con la presencia del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Organización Mundial del Turismo, Shaikha Al Nowais, en un acto que contará con medidas especiales de protocolo y seguridad, restringiendo el acceso audiovisual de la prensa en la primera parte del evento.

Objetivos: turismo, negocio y promoción

La FIT no solo es una vitrina para mostrar destinos turísticos, sino también un espacio estratégico que permite:

Generar negocios y networking entre operadores, agencias y destinos.

Promocionar destinos nacionales e internacionales y lanzar productos turísticos innovadores.

Capacitar a profesionales mediante conferencias, talleres y encuentros de políticas turísticas.

Impulsar el desarrollo económico y regional, favoreciendo la conectividad y atracción de inversiones.

El evento mantiene un enfoque integral, combinando negocios, entretenimiento y promoción turística, consolidándose como un punto de referencia para el sector en la región.

Javier Milei visitó La Rural tras su viaje por los Estados Unidos.

El lugar de encuentro: La Rural, Palermo

El predio ferial La Rural, ubicado en el barrio de Palermo, será nuevamente el escenario de este evento. Con amplios salones, infraestructura moderna y fácil acceso, La Rural permite albergar a expositores internacionales y nacionales, profesionales acreditados y miles de visitantes que recorren la feria durante los cuatro días.

La FIT 2025 promete ser, una vez más, la gran vidriera del turismo argentino y latinoamericano, consolidando a Buenos Aires como un polo de promoción turística global y ofreciendo una oportunidad única para que profesionales, empresas y público general interactúen, conozcan nuevos destinos y descubran innovaciones del sector.

Regimiento de Granaderos a Caballo tocaron el Himno Nacional Argentino para dar apertura al acto de inauguración. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

