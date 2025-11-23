Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras el día no laborable del viernes 21 de noviembre, miles de personas aprovecharon el descanso extendido para organizar encuentros, viajar o planificar el cierre del año. El Gobierno nacional trasladó el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada 20 de noviembre, al lunes 24, conformando un fin de semana largo de cuatro días.

Por qué este lunes 24 de noviembre es feriado nacional

El feriado corresponde al Día de la Soberanía Nacional, una fecha que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado del 20 de noviembre de 1845. En ese enfrentamiento, las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el mando de Juan Manuel de Rosas, resistieron el avance de las tropas inglesas y francesas que buscaban navegar y comerciar por los ríos interiores del país. La batalla tuvo lugar a 18 kilómetros de la ciudad bonaerense de San Pedro y se convirtió en un símbolo de defensa de la soberanía territorial.

¿Cómo se paga si trabajo el lunes 24 de noviembre?

De acuerdo con la Ley 27.399, los feriados nacionales se rigen por las mismas normas que el descanso dominical. Esto significa que:

Son jornadas de descanso obligatorio para el sector público y privado.

Durante el feriado se suspenden la mayoría de las actividades, incluida la atención en bancos, escuelas, oficinas públicas y muchos comercios.

Quienes deban trabajar deben cobrar el pago doble, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo para los días feriados.

En síntesis: si trabajás el lunes 24 de noviembre, corresponde remuneración al 100% extra.

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo de 2025?

En diciembre queda un último descanso extendido antes del cierre del año:

Sábado 6 al lunes 8 de diciembre: fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María, que se celebra el lunes 8. Esta fecha recuerda la creencia católica de que la Virgen María fue preservada del pecado original y, además, es el día tradicional para armar el árbol de Navidad.

Jueves 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad, que conmemora el nacimiento de Jesús.

Próximos feriados de 2025

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Fin de semana largo: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre

Con el feriado del lunes 24 de noviembre, el país vive uno de los fines de semana más extensos del año, ideal para descansar, viajar o disfrutar de propuestas culturales antes del cierre de 2025.