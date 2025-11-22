Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Diciembre de 2025 contará con dos feriados confirmados en Argentina, distribuidos al inicio y al final del mes. Además, el primer feriado del año siguiente será el 1 de enero de 2026, aportando otra fecha clave para el descanso.

El próximo fin de semana largo llegará el 8 de diciembre

El lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, será el próximo fin de semana largo que podrán disfrutar los argentinos. Al caer lunes, permitirá armar una pausa extendida ideal para escapadas cortas, actividades recreativas o simplemente para descansar cerca del cierre del año.

Este feriado es uno de los más elegidos del calendario por su cercanía con el inicio de las vacaciones de verano y por la posibilidad de viajar sin coincidir aún con la temporada alta.

Navidad 2025: feriado del 25 de diciembre

El segundo feriado del mes será el jueves 25 de diciembre, cuando se celebra la Navidad. Aunque no generará un fin de semana largo por sí mismo, muchas personas optan por solicitar el viernes 26 para extender el descanso y disfrutar de reuniones, eventos familiares o actividades turísticas.

¿Qué feriado sigue después de diciembre?

Tras cerrar el año, el siguiente feriado nacional será el 1 de enero de 2026, correspondiente al Año Nuevo, que caerá jueves. Esta fecha marcará el inicio del ciclo laboral y será otra oportunidad para descansar luego de las celebraciones de fin de año.

Feriados confirmados para diciembre 2025

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (fin de semana largo).

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Jueves 1 de enero de 2026: Año Nuevo (próximo feriado posterior a diciembre).

Diciembre 2025 se perfila como un mes estratégico para organizar actividades, viajes y celebraciones, con un fin de semana largo que permite anticipar el descanso antes de la llegada del verano.