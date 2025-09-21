Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El calendario de feriados 2025 trae un fin de semana largo de cuatro días en Argentina, del viernes 21 al lunes 24 de noviembre. Gracias al día no laborable con fines turísticos y al Día de la Soberanía Nacional, es la oportunidad ideal para planificar escapadas, disfrutar del turismo interno y descansar plenamente.

¿Cuándo será el fin de semana largo de noviembre 2025?

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos. Este día fue designado por el Gobierno para incentivar el turismo interno, permitiendo que trabajadores y estudiantes puedan disfrutar de un descanso extendido.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Conmemora la batalla de la Vuelta de Obligado de 1845 y ha sido trasladado al lunes para generar un fin de semana largo.

Beneficios de este fin de semana largo

Más tiempo de descanso: 4 días consecutivos permiten desconectarse de la rutina y recargar energías.

Oportunidad para viajar: Ideal para planificar escapadas cortas a ciudades cercanas, playas, montañas o destinos históricos.

Promoción del turismo interno: Aprovechar feriados con fines turísticos fomenta el consumo en hoteles, restaurantes y actividades recreativas locales.

Tiempo en familia o con amigos: Este período es perfecto para compartir actividades de ocio y culturales.

Ideas para aprovechar el fin de semana largo

Escapadas a la naturaleza: Reservar cabañas, visitar parques nacionales o realizar excursiones de senderismo.

Turismo urbano: Conocer museos, barrios históricos y circuitos culturales en ciudades argentinas.

Gastronomía y vinos: Disfrutar de experiencias culinarias y visitas a bodegas.

Relax y bienestar: Planificar días de spa, descanso y actividades de autocuidado en casa o en resorts.

Consejos para organizar tu viaje

Reservá con anticipación: Hoteles y transportes suelen llenarse rápido durante los feriados 2025.

Planifica itinerarios cortos: Cuatro días permiten explorar pero no saturar la agenda.

Consulta el pronóstico del clima: Optimiza tus actividades al aire libre.

Aprovechá promociones turísticas: Algunos destinos ofrecen descuentos especiales durante fines de semana largos.

El fin de semana largo de noviembre 2025 es la oportunidad perfecta para descansar, viajar y disfrutar de la cultura argentina. Del viernes 21 al lunes 24, podés organizar tu escapada ideal y aprovechar al máximo los días de descanso que el calendario de feriados 2025 nos regala.