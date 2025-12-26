Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En vísperas del festejo de año nuevo, el Gobierno oficializó los nuevos feriados no laborables con fines turísticos para el 2026. La medida fue publicada a través de la Resolución 164/2025 en el Boletín Oficial.

La confirmación oficial

La disposición fue publicada este viernes 26 de noviembre y entra en vigencia a partir de mañana.

De esta manera, el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre se suman a los días no laborables con fines turísticos establecidos por el artículo 7 de la Ley N°27.399.

Según la justificación brindada por las autoridades, esta decisión busca fomentar el turismo interno y “disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico”.

El lunes 23 de marzo permite un fin de semana largo que une esta fecha con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El viernes 10 de julio se sumará al feriado del jueves 9 de julio, Día de la Independencia. Asimismo, el último fin de semana XL del año será el Día de la Inmaculada Concepción de María con el lunes 7 de diciembre como nuevo día no laborable.

La elección de estas fechas corresponde a una facultad de las autoridades que permite “fijar anualmente hasta tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

El Calafate es uno de los destinos más elegidos para viajes de fin de semana largo.

Cómo quedará el calendario de feriados 2026

Enero

Jueves 1: Año nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

Lunes 23 : día no laborable con fines turísticos.

: día no laborable con fines turísticos. Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible). A su vez, coincide con el Jueves Santo (día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible). A su vez, coincide con el Jueves Santo (día no laborable). Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del trabajador (feriado inamovible).

Día del trabajador (feriado inamovible). Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 : feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (la fecha se conmemora el 17).

: feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (la fecha se conmemora el 17). Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 : Día de la Independencia (feriado inamovible).

: Día de la Independencia (feriado inamovible). Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 pero se traspasó para que haya un fin de semana largo).

Diciembre

Lunes 7 : día no laborable con fines turísticos.

: día no laborable con fines turísticos. Martes 8 : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).