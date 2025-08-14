Feriados agosto 2025: ¿abren los bancos el viernes 15? El viernes 15 de agosto de 2025 será día no laborable con fines turísticos y formará parte de un fin de semana largo. Te contamos cómo funcionarán los servicios y qué pasará con la atención bancaria.

El viernes 15 de agosto de 2025 será un día no laborable con fines turísticos en todo el país, lo que generará un fin de semana largo de tres días. Sin embargo, no todos los servicios funcionarán de la misma manera, y uno de los sectores más consultados es el bancario.

Si estás pensando en aprovechar la fecha para hacer trámites presenciales, será mejor reprogramarlos: los bancos permanecerán cerrados en todo el territorio nacional.

¿Por qué no abrirán los bancos el 15 de agosto?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) incluyó esta fecha en su calendario de feriados bancarios 2025. Esto implica que no habrá atención en sucursales ni ventanillas y que tampoco se podrán realizar gestiones presenciales. Además, el servicio de atención al cliente de las entidades financieras no estará disponible durante esa jornada.

¿Qué servicios estarán disponibles?

Aunque las sucursales no abrirán, seguirán operativos:

Cajeros automáticos.

Terminales de autoservicio.

Operaciones por home banking y aplicaciones móviles.

¿Por qué es día no laborable y no feriado?

El Gobierno Nacional definió el 15 de agosto como día no laborable para fomentar el turismo, ya que el feriado del 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, caerá domingo. La Ley 27.399 autoriza hasta tres días no laborables al año, siempre que caigan lunes o viernes, para generar fines de semana largos.

La diferencia con un feriado tradicional es que en los días no laborables el empleador decide si se trabaja o no. En caso de trabajar, el pago es el habitual, sin adicionales.