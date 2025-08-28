Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Poder Ejecutivo definió cómo se aplicarán los feriados trasladables cuando caigan en sábado o domingo. La medida quedó oficializada en el Decreto 614/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Según la normativa, los feriados trasladables podrán moverse al viernes anterior o al lunes siguiente, con el objetivo de mantener su propósito original: generar fines de semana largos y fomentar el turismo.

Qué dice el Decreto 614/2025 sobre los feriados

El artículo 1° establece que, si un feriado nacional trasladable coincide con sábado o domingo, podrá reubicarse en el calendario al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, de acuerdo con la decisión de la autoridad de aplicación.

Además, la Jefatura de Gabinete será el organismo encargado de aplicar esta medida y dictar normas complementarias o aclaratorias cuando sea necesario.

Por qué se tomó esta decisión

La Ley N° 27.399, que regula los feriados, no contemplaba esta situación, por lo que el Gobierno buscó una solución para evitar que se pierda el espíritu de los feriados trasladables, que es impulsar el descanso, el turismo y el movimiento económico.

Con esta reglamentación, los argentinos podrán planificar con anticipación sus viajes y descansos, asegurando que los feriados trasladables no se pierdan cuando coinciden con el fin de semana.