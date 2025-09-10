Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el periodista Fernando Tocho, quien desde hace nueve años impulsa investigaciones anuales para visibilizar esta problemática, advirtió sobre el récord histórico de casos en Argentina. El relevamiento detalla el número de afectados, la distribución por género, edad y modalidad empleada por las víctimas, datos que confirman la persistencia de un fenómeno que preocupa a especialistas y autoridades sanitarias.

“En 2024 se registraron 4.249 suicidios, lo que equivale a una muerte cada dos horas en la República Argentina”, señaló Tocho. Según explicó, las cifras muestran un ascenso sostenido: “Hace unos años pasamos de un promedio de 7 a 9 casos diarios, y hoy tenemos 11. Es un número que interpela a toda la sociedad”.

En dialogo con radio LU12 AM680 de Río Gallegos, el periodista remarcó que se trata de un fenómeno muchas veces invisibilizado: “El suicidio no está en la agenda diaria. Se habla de forma esporádica, casi en silencio, cuando en realidad es la principal causa de muertes violentas en el país. Mueren más personas por suicidio que por accidentes de tránsito u homicidios”.

Tocho pidió una autocrítica sobre los temas que se instalan en la agenda pública y advirtió que detrás de cada hecho consumado existen, en promedio, tres tentativas previas. “Se tiende a pensar que es una problemática ‘puertas adentro’, pero es un tema que debe debatirse de manera colectiva. Si no lo abordamos con responsabilidad, la situación será cada vez peor”, sostuvo.

El análisis también expone datos sensibles: el 70% de los suicidios corresponde a varones, aunque las tentativas son más frecuentes en mujeres, y el rango etario más afectado está entre los 18 y 40 años. En la tercera edad también se registran casos, pero la franja joven-adulta es la más impactada.

Tocho subrayó la necesidad de formación y prevención: “Falta capacitación en escuelas, obras sociales y en la comunidad en general para detectar posibles situaciones de riesgo. El abordaje debe ser multicausal”.

En la provincia de Santa Cruz, ejemplificó, los datos de 2023 registraban un suicidio cada seis días. “Alguien tiene que dar el puntapié inicial. No se trata solo de cifras: detrás de cada caso hay una historia, una familia y una sociedad que no logra dar respuesta”, afirmó.

Finalmente, Tocho reflexionó sobre el impacto emocional y social de la problemática: “El nivel de incidencia que puede tener un episodio traumático es significativo. Muchas personas no ven una luz al final del túnel, no logran proyectar que vendrá algo mejor. El humor social y el contexto influyen, y eso hace más urgente que el suicidio deje de ser un tema silenciado”.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional o ideas de suicidio, podés pedir ayuda:

Línea 135 (CABA y Gran Buenos Aires) – Atención gratuita y confidencial, las 24 horas. 011-5275-1135 (desde cualquier lugar del país). Línea 0800-999-0091 del Ministerio de Salud de la Nación. También podés acercarte al hospital o centro de salud más cercano.