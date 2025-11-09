Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La pasión Xeneize volvió a decir presente. En la noche del sábado, los hinchas de Boca Juniors protagonizaron un imponente banderazo azul y oro en la previa del Superclásico ante River Plate, que se jugará hoy, domingo, desde las 16:30 horas en La Bombonera.

Desde distintos puntos de la ciudad, miles de simpatizantes se autoconvocaron para formar una caravana multitudinaria que culminó frente al hotel donde concentra el plantel dirigido por Claudio Úbeda.

El fervor popular fue tan grande que los propios jugadores de Boca salieron a saludar a los fanáticos. Entre ellos, Leandro Paredes, uno de los más aclamados, se mostró sonriente y no dudó en sumarse a los cánticos y bailes junto a los hinchas.

El banderazo se extendió por varias horas y transformó la noche en una verdadera fiesta azul y oro, con banderas, bengalas y cánticos que reflejaron el inquebrantable apoyo del pueblo Xeneize en la antesala de un nuevo clásico del fútbol argentino.

Con el respaldo de su gente, Boca Juniors cerró la jornada cargado de ánimo y motivación para recibir a River Plate este domingo en La Bombonera, donde se vivirá otra tarde de pura pasión.