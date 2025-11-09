El Superclásico tuvo eco inmediato en Río Gallegos. Tras el 2–0 de Boca sobre River en La Bombonera —goles de Exequiel Zeballos a los 46′ y Miguel Merentiel a los 2′ del complemento—, los hinchas coparon la esquina céntrica de la ciudad con banderas, repiques y cantos. A 21 grados y con poco viento, el festejo se extendió entre familias y grupos de amigos, en un clima ordenado y festivo.

En la recorrida de La Opinión Austral, la frase más repetida fue: “El Chango fue el mejor“. La mención a Zeballos —de regreso pleno tras su lesión— marcó el pulso de la noche. También hubo elogios para el ingreso del español Ander Herrera, señalado por varios como clave para “ordenar el equipo” en el segundo tiempo.

El gol de Exequiel Zeballos abrió el marcador.

La postal más emotiva la dio una familia que celebró con su pequeño Román, llamado así por el ídolo y hoy presidente xeneize Juan Román Riquelme. Entre trompetas y bombos, la foto se repitió: chicos en los hombros, banderas flameando y celulares encendidos para registrar el momento.

En términos deportivos, el triunfo consolidó a los dirigidos por Claudio Úbeda en lo alto de su zona y garantizó el boleto a la Libertadores 2026 por la tabla anual. Del otro lado, el River de Marcelo Gallardo profundizó una racha negativa (quinta caída en seis partidos) que lo dejó sin chances de clasificar al certamen continental por la vía de la Liga.

Hubo lugar para la anécdota local: el referente de la Peña Xeneize, Juan Zuñiga había adelantado en la previa con La Opinión Austral, “2–0 con goles de Zeballos y Merentiel”, un vaticinio que se cumplió al pie de la letra y que los suyos recordaron entre risas y abrazos.

Con la ciudad teñida de azul y oro, el festejo cerró sin incidentes y con horizonte competitivo claro: Boca cerrará la fase regular ante Tigre el 16 de noviembre, mientras River visitará a Vélez en busca de reacción.

