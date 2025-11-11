Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional confirmó que el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, se trasladará del jueves 20 al lunes 24 de noviembre.

La medida fue dispuesta por el presidente Javier Milei, lo que generará un fin de semana largo de cuatro días este mes. Además, el viernes 21 de noviembre fue declarado día no laborable con fines turísticos, por lo que el descanso se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 inclusive.

Por qué se traslada el feriado

El movimiento del feriado no es una decisión discrecional del Ejecutivo, sino que responde a la normativa vigente, que establece que cuando el 20 de noviembre cae en jueves, debe trasladarse al lunes siguiente.

El objetivo del esquema, que combina un día no laborable con un feriado nacional, es impulsar el turismo interno y dinamizar la economía provincial, beneficiando a sectores vinculados al consumo y la hotelería.

Diferencias entre feriado y día no laborable

Según la Ley de Contrato de Trabajo, estas fechas no tienen el mismo alcance:

Viernes 21 (Día No Laborable): es optativo para el empleador. Si se trabaja, el pago es ordinario, sin recargo.

Lunes 24 (Feriado Nacional): es obligatorio. Si un trabajador presta servicios, debe percibir el doble de su salario habitual.

Próximos feriados de 2025

Luego del fin de semana largo de noviembre, el calendario nacional cerrará el año con dos fechas inamovibles:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.