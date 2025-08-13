Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la cuenta regresiva hacia un nuevo feriado, muchos argentinos ya planean su agenda y se preguntan si podrán disfrutar de un fin de semana largo. El 17 de agosto marca la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, fecha que el Gobierno decidió mantener sin traslado.

El viernes 15, sin embargo, fue designado como “día no laborable con fines turísticos”, lo que genera dudas entre quienes buscan un descanso extra. Esta figura no es equivalente a un feriado nacional: la decisión de otorgar libre la jornada queda en manos del empleador, salvo en sectores como bancos, seguros y actividades afines, donde la actividad se interrumpe.

En la práctica, empleados estatales y docentes no trabajarán, y las clases quedarán suspendidas. Para quienes tengan libre, el fin de semana se extenderá a tres días, del viernes 15 al domingo 17.

A diferencia de los feriados, el “día no laborable” no implica pago doble: quienes trabajen cobrarán el salario habitual y quienes no, recibirán su remuneración de forma normal.

Próximos feriados en Argentina 2025

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad