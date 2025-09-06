Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del domingo tendrá clima de definición en Río Gallegos. Desde las 14:00, en la cancha de Hispano Americano, Unión Petroleros Privados se medirá con Independiente de San Julián en la ida de la final del clasificatorio provincial. Es el choque que cruza al último campeón de la Liga Fútbol Sur con un histórico de la Liga Centro, en una serie que promete paridad y tensión de principio a fin. El acceso del público se realizará por la calle Gobernador Mayer.

UPP llega con el envión que dan los triunfos sufridos. El equipo de Sebastián Luna eliminó a Bancruz por penales tras empatar 1–1 en los 90, en un partido “muy cerrado” donde, como reconoció el propio entrenador, “fueron detalles, nos conocemos mucho los dos equipos; los goles fueron errores propios”. En esa tanda decisiva, el arquero Gibrel Fussey volvió a ser determinante. “En este momento, mucha emoción. La peleamos mucho, mucho sacrificio, muchas horas entregadas al club… otra final y ahora es todo felicidad”, dijo Luna a La Opinión Austral. Y sobre la montaña rusa de la definición —UPP dispuso de tres “match points” y recién convirtió el tercero— añadió: “Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, porque cuando regalás tanto se te puede venir en contra, pero por suerte no pasó”. Sin estridencias, marcó el rumbo para lo que viene: “Paso a paso; ahora a disfrutar y luego a trabajar de nuevo“.

Sebastián Luna habló con La Opinión Austral.

Del otro lado, Independiente de San Julián arriba tras un mes de puesta a punto, con amistosos para ajustar la idea y un plantel joven reforzado con caras conocidas del ciclo pasado y la llegada de un futbolista de Comodoro. “Vinimos preparando hace unos 20, 25 días. Intentamos ordenar algunas cosas dentro del equipo y estamos bien”, explicó su director técnico, David Martínez en LU12 AM680. Con una impronta clara, el entrenador remarcó el plan de juego: “Me gusta pregonar que se juegue bien la pelota, que se intente llegar jugando, no todo pelotazo“. Y dejó su mirada sobre el rival: “Vi a UPP con Boxing, fue muy parejo y ganó por penales; es un equipo firme y seguro de lo que busca, duro de enfrentar“.

El equipo de Martínez llega con varios amistosos de preparación.

La localía en la ida quedó para UPP y la vuelta se disputará en San Julián dentro de siete días. Para Independiente, cerrar en casa puede inclinar la balanza en lo anímico; para UPP, sostener su identidad competitiva será la llave para viajar con ventaja. En ambos campamentos asumen que los márgenes serán finos: ritmo después del receso, concentración en las áreas y jerarquía para administrar los momentos.

Más allá del resultado, la previa dejó un punto de acuerdo: hacer del partido una fiesta. La final cruza proyectos, estilos y pertenencias que nutren al fútbol santacruceño. Lo que ocurra este domingo ordenará la serie; lo que quede en la retina, si se juega con respeto y convicción, será una señal alentadora de que la competencia local sigue creciendo.