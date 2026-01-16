Finalizó la primera etapa de la Campaña Antártica de Verano 2025-2026 El rompehielos ARA “Almirante Irízar” regresó a Buenos Aires tras completar exitosamente las primeras operaciones logísticas en la Antártida.

Con el arribo del rompehielos ARA “Almirante Irízar” al Apostadero Naval Buenos Aires, en la mañana del jueves, concluyó oficialmente la primera etapa de la 122° Campaña Antártica de Verano (CAV) 2025-2026, organizada por el Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto Antártico, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Durante este primer tramo, el rompehielos cumplió un papel fundamental en el sostenimiento logístico de las bases argentinas permanentes y temporarias en la Antártida. Su misión principal fue garantizar el reabastecimiento de víveres, combustible y equipamiento técnico, además de apoyar el recambio del personal destinado a las estaciones científicas.

Las operaciones se desarrollaron conforme a la planificación prevista, aunque estuvieron condicionadas por las adversas condiciones meteorológicas. En esta temporada, se registraron nevadas de una intensidad inédita en más de diez años, lo que demandó un despliegue logístico especialmente riguroso.

Cronología de la misión

El buque zarpó el 28 de noviembre rumbo al continente blanco. Tras completar el abastecimiento inicial, fondeó frente a Rada La Plata para finalizar la carga de gasoil. Durante la travesía, se incorporaron dos helicópteros Sea King provenientes de la Base Aeronaval Comandante Espora, clave para las tareas de apoyo aéreo.

El 9 de diciembre, el Irízar arribó a la Base Conjunta Antártica Orcadas, primer destino de la campaña, donde se efectuó el reabastecimiento parcial y el desembarco del personal que permanecerá invernando durante 2026.

Posteriormente, se realizaron operaciones en las bases Petrel, Esperanza, Marambio, Carlini, Primavera y Brown, que incluyeron:

Relevo de dotaciones

Descenso de personal científico-militar

Abastecimiento de combustible, víveres y materiales

Como parte de las tareas finales, el rompehielos recaló en Ushuaia para la descarga de residuos antárticos. Estos fueron transferidos al aviso ARA “Bahía Agradable” para su tratamiento final, cumpliendo estrictamente con las normas del Tratado Antártico sobre protección ambiental.

Finalmente, el buque regresó a Buenos Aires para realizar tareas de mantenimiento, reabastecimiento y recambio de tripulación, preparándose para la segunda fase de la campaña.

Próxima etapa: Base Belgrano II

El segundo tramo de la Campaña Antártica de Verano 2025-2026 estará enfocado en el abastecimiento de la Base Belgrano II, la estación científica argentina más austral. El éxito de esta operación dependerá del calendario y de las condiciones del hielo marino, que permiten el acceso del rompehielos en este período del año.

Además, continuará el soporte logístico a las bases permanentes de Orcadas y Petrel. Luego, el Irízar se dirigirá nuevamente a Ushuaia para encontrarse con el buque logístico ARA “Patagonia” y completar el reabastecimiento final.

Se prevé que a mediados de febrero comience la tercera y última etapa de la campaña.

Con estas acciones, la misión del ARA “Almirante Irízar” reafirma el compromiso permanente de la República Argentina con la presencia científica, logística y soberana en la Antártida, consolidando su rol estratégico en el continente blanco.