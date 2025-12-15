Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fiel a su estilo directo y sin filtro, Flavio Azzaro fue protagonista de uno de los momentos más comentados de los Martín Fierro de Streaming al ganar el premio a Mejor voz periodística deportiva. El director de AZZ subió al escenario para recibir la estatuilla, pero lo que parecía un discurso de agradecimiento tradicional terminó convirtiéndose en una denuncia velada sobre la estructura económica de algunos canales de streaming, generando murmullos e incomodidad en la sala.

Tras agradecer a APTRA y disculparse por su voz —afectada luego de viajar a Santiago del Estero para presenciar la final entre Racing y Estudiantes—, Azzaro puso el foco en el modelo de financiamiento de la nueva industria audiovisual. “Les mando un abrazo grande a todos los que miran AZZ, a la bandurria, a los que nos acompañan. A los auspiciantes, que sin ellos no podríamos estar presentes”, expresó, antes de lanzar la frase que encendió la polémica: “A veces me pregunto cómo hacen algunos canales de streaming sin auspiciantes para poder subsistir”.

La palabra de Flavio Azzaro tras el premio

Luego de bajar del escenario, el periodista dialogó con La Opinión Austral, donde se mostró agradecido y visiblemente emocionado por el reconocimiento. “Gracias, chicos. Quiero ir a festejarlo con mis compañeros. No sabía que había que hacer tantas cosas después de ganarlo: fotos, videos…”, comentó entre risas.

En sus declaraciones, Azzaro volvió a destacar el trabajo en equipo y el apoyo del público: “Gracias a APTRA, gracias a los que nos miran en AZZ, gracias a mis compañeros y a mi familia”. Además, dedicó el premio a un momento muy especial de su vida personal: “Se lo dedico a mi hijo que está por venir”, cerró, sin dejar de lado su pasión futbolera con un contundente: “Vamos Racing, carajo”.

Consultado sobre el presente y futuro de Boca Juniors, Azzaro no esquivó la chicana y respondió con ironía: “¿Boca? Que se preocupen los de Boca”. Una frase breve, pero suficiente para mantener intacta su impronta provocadora.