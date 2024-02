Florencio Aldrey fue declarado “ciudadano ilustre” de Mar del Plata El empresario marplatense y director de La Capital fue reconocido en el Concejo Deliberante, en un recinto que estuvo colmado. "Mar del Plata es familia, nunca lo olvidemos", dijo.

El reconocido empresario Florencio Aldrey, director del medio La Capital, fue distinguido este jueves como ciudadano ilustre de Mar del Plata.

El acto se realizó en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, que estuvo colmado, con presencias en primera fila como las del secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli, el senador nacional Maximiliano Abad y el dirigente radical Ernesto Sanz.

Rodeado de afectos, Aldrey pronunció un discurso en el que hizo un repaso de su trayectoria y destacó: “Mar del Plata acaba de celebrar sus 150 años” y es “una ciudad que debemos seguir haciendo crecer entre todos”. “Mar del Plata es familia, nunca lo olvidemos”, recalcó.

La presidenta del cuerpo, Marina Sánchez Herrero, recordó que el reconocimiento “fue voluntad unánime” del Concejo. Se trata, recalcó, del título más importante que se puede dar desde un ámbito deliberativo.

La radical sostuvo que la trayectoria de Aldrey hizo de “La Feliz” y Batán un lugar “mucho mejor”. “Mejoró la calidad de vida y a nuestra querida Mar del Plata”, subrayó.

“Sabemos que don Florencio Aldrey es un empresario exitoso, pero nosotros queremos marcar que es un gran emprendedor. Hacemos esta distinción porque mientras la empresa la entendemos como algo material, al emprendedor le queremos dar el alma aventurera, los sueños, el pensar, ese no cesar, ese siempre querer algo más que está ligado al sentimiento”, diferenció.

Luego, elogió “esa mente llena de sueños” y destacó la restauración del Hotel Provincial, “emblema de Mar del Plata”. Además apuntó que “tenemos el Hermitage, tenemos el paseo de compras que puso en valor toda una zona, que dio cientos de puestos de trabajo, pero por sobre todo que da identidad a nuestra querida ciudad”.

La presidenta del Concejo agregó: “No hay lugar en la república Argentina, no hay ciudadano que no hable de Mar del Plata, y cuando hablan de Mar del Plata siempre preguntan por el Provincial”.

Sánchez Herrero insistió en que el Concejo reconoce “al emprendedor, a aquel que nunca deja de soñar con una mejor Mar del Plata”. Aseguró que, con su mirada, Aldrey “estableció una mirada comunicacional del Partido de General Pueyrredon con todo su conglomerado comunicacional”. En ese plano, acotó: “Tenemos fuertes medios de comunicación y ellos hacen una agenda propia. Negar la participación y la perspectiva que le dio Florencio Aldrey es imposible”.

Puso en valor su “participación en la búsqueda del ejercicio fundamental de toda democracia, que es el derecho y el deber de informar”. A su entender, “esto no tiene que ver con que cuenten qué es lo que hacemos nosotros los dirigentes; tiene que ver con qué es lo que la ciudadanía sabe, se entera y aprende, y forma masa crítica en el ciudadano respecto de lo que sucede en su entorno”. Por todo eso le atribuyó “un aporte fundamental a la democracia de nuestro partido a lo largo de esto 40 años”.

Además, valoró “su fuerte participación pública comprometida con el partido de General Pueyrredon”, tanto en momentos de crisis como de alegría. Recordó cuando Aldrey “convocó a todos los actores de la ciudad para llevar adelante momentos muy malos de nuestro país y ver cómo se trabajaba para sacar a Mar del Pata sosteniendo la fuente de trabajo, los ámbitos de empleo”. Y al cumplir la ciudad 150 años “volvió a convocar a todos para que Mar del Plata sea una fiesta, no solo para los marplatenses, sino para todos aquellos que quisieran venir a disfrutar de nuestro aniversario”. Por lo tanto, “siempre estuvo comprometido en lo bueno y en lo malo de la vida de nuestra querida Mar del Plata”, destacó.

El intendente Guillermo Montenegro felicitó a Aldrey y subrayó la “forma de encarar las cosas” y “el empuje, que es envidiable y a veces difícil de seguir”.

“Es importante ver todas estas décadas como se fue siempre pensando en tu cabeza esa Mar del Plata que no se instaló solamente en lo nacional, sino que hubo una apuesta a nivel internacional”, indicó.

También le reconoció la “apuesta maravillosa de generar laburo, eso que para los marplatenses es tan importante”, y el hecho de “generar casas” desde el ámbito privado “en las buenas y en las malas”.

“En los festejos de los 150 años hubo una demostración muy clara y quiero hacer un agradecimiento particular mío, no solamente como intendente General Pueyrredon, sino también como vecino. El empuje permanente que le ponés a las cosas lideró una situación de festejo, el motor claramente eras vos”, lo elogió.

En ese sentido, agradeció “el esfuerzo permanente y constante, que no solamente no cambia con los años, no disminuye, sino que aumenta la intensidad, y esto es para destacar, porque siempre vas a estar en el lugar que Mar del Plata necesita”.