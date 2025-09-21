Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 dejó un momento clave para Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine, que buscaba acercarse a la zona de puntos, sufrió un toque de Alex Albon en la vuelta 18 que lo mandó al último lugar de la carrera en Bakú.

Colapinto había ingresado a boxes para cambiar neumáticos y montó el compuesto duro, con el objetivo de extender su stint y ganar posiciones en la estrategia. Sin embargo, apenas regresó a la pista, el piloto tailandés -su ex compañero en Williams- impactó contra la rueda trasera izquierda del auto del argentino.

El choque hizo que el Alpine quedara cruzado sobre el costado izquierdo del circuito urbano de Bakú, obligando a Colapinto a perder un tiempo valioso. Aunque pudo continuar, cayó hasta el fondo de la parrilla.

Por la maniobra, los comisarios deportivos de la Fórmula 1 penalizaron al tailandés con 10 segundos de suspensión.