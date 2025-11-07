Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto argentino Franco Colapinto llega a Interlagos en un momento clave de su temporada, luego de confirmarse su continuidad en la categoría para 2026. En la práctica libre de hoy, Colapinto mostró un rendimiento competitivo, mejorando su registro hacia el final de la sesión y ubicándose en la mitad del clasificador.

Con un coche equilibrado y un ritmo que viene en ascenso, el argentino buscará este viernes una buena posición de largada en la Sprint, lo que podría darle impulso para el resto del fin de semana.

Interlagos, un clásico con historia

El Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos, tiene una extensión de 4,309 km y 15 curvas. Es uno de los pocos circuitos con sentido antihorario del calendario y se caracteriza por sus fuertes desniveles y el emblemático “S de Senna”, donde abundan los adelantamientos.

Además, el clima de São Paulo suele ser impredecible, algo que puede influir directamente en las estrategias de carrera.

Horarios del GP de Brasil (hora argentina)

Viernes 7 de noviembre: Clasificación Sprint – 14:30 h

Sábado 8 de noviembre: Carrera Sprint – 11:00 h

Sábado 8 de noviembre: Clasificación general – 15:00 h

Domingo 9 de noviembre: Carrera principal – 14:00 h