La Fórmula 1 regresa con el Gran Premio de Italia 2025, y todas las miradas argentinas estarán puestas en Franco Colapinto, que corre nuevamente con Alpine. El piloto viene de su mejor carrera en Países Bajos y tendrá en Monza una oportunidad clave para demostrar su evolución.
En un campeonato dominado por Oscar Piastri y Lando Norris con McLaren, y con Max Verstappen defendiendo el título, Colapinto busca dar pelea y sumar puntos para salir del fondo de la tabla.
Horarios del Gran Premio de Italia 2025
Viernes 5 de septiembre
- Práctica Libre 1: 08:30
- Práctica Libre 2: 12:00
Sábado 6 de septiembre
- Práctica Libre 3: 07:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 7 de septiembre
- Carrera (53 vueltas): 10:00
Cómo ver en vivo el GP de Italia en Argentina
- Disney+: transmisión oficial vía streaming.
- Fox Sports: posible cobertura en TV (a confirmar).
- F1 TV: la plataforma oficial con varias cámaras y opciones interactivas.
Calendario Fórmula 1 2025 (próximas fechas)
- 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)
- 5 de octubre: GP de Singapur
- 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)
- 26 de octubre: GP de México
- 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas
- 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)
- 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)
