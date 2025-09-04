Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Fórmula 1 regresa con el Gran Premio de Italia 2025, y todas las miradas argentinas estarán puestas en Franco Colapinto, que corre nuevamente con Alpine. El piloto viene de su mejor carrera en Países Bajos y tendrá en Monza una oportunidad clave para demostrar su evolución.

En un campeonato dominado por Oscar Piastri y Lando Norris con McLaren, y con Max Verstappen defendiendo el título, Colapinto busca dar pelea y sumar puntos para salir del fondo de la tabla.

Horarios del Gran Premio de Italia 2025

Viernes 5 de septiembre

  • Práctica Libre 1: 08:30
  • Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 6 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 07:30
  • Clasificación: 11:00

Domingo 7 de septiembre

  • Carrera (53 vueltas): 10:00

Cómo ver en vivo el GP de Italia en Argentina

  • Disney+: transmisión oficial vía streaming.
  • Fox Sports: posible cobertura en TV (a confirmar).
  • F1 TV: la plataforma oficial con varias cámaras y opciones interactivas.

Calendario Fórmula 1 2025 (próximas fechas)

  • 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)
  • 5 de octubre: GP de Singapur
  • 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)
  • 26 de octubre: GP de México
  • 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)
  • 22 de noviembre: GP de Las Vegas
  • 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)
  • 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)

EN ESTA NOTA Franco Colapinto

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios