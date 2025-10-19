Your browser doesn’t support HTML5 audio
Max Verstappen volvió a demostrar su dominio absoluto en el Gran Premio de los Estados Unidos. El neerlandés de Red Bull se adjudicó la pole position tras marcar un tiempo de 1:32.510 en el Circuito de las Américas (COTA), donde ya había ganado la Sprint del sábado. Lando Norris (McLaren) saldrá segundo y Charles Leclerc (Ferrari) lo acompañará desde la tercera posición.
El actual tricampeón del mundo se perfila nuevamente como el gran favorito para la carrera principal, que se disputará este domingo a las 16:00 (hora argentina) con transmisión de Disney+ y Fox Sports.
Franco Colapinto, otra clasificación sólida en su primera temporada
El argentino Franco Colapinto, quien atraviesa su primera experiencia completa en la Fórmula 1, logró avanzar hasta la Q2 y terminó en el puesto 15 de la clasificación. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, finalizó 14°, apenas 0.393 segundos por delante del pilarense.
Colapinto consiguió su pase a la segunda ronda con un tiempo de 1:34.039 en la Q1, aprovechando la anulación del giro a Alex Albon (Williams) por exceder los límites de pista. Sin embargo, en la Q2, el argentino debió abortar dos vueltas rápidas debido a problemas para controlar su monoplaza, situación que también afectó a Gasly.
Aun así, Colapinto volvió a dejar una imagen positiva, confirmando su progresión en el equipo Alpine y consolidándose como una de las grandes promesas del automovilismo argentino en la máxima categoría.
Un sábado con incidentes y sorpresas
La jornada de clasificación no estuvo exenta de incidentes. El francés Isack Hadjar (Racing Bulls) protagonizó un fuerte accidente en las eses (curvas 3 a 6) al perder el control de su auto en el inicio de la Q1, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la sesión.
Por su parte, el líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), finalizó en la sexta posición, mientras que los Ferrari y Mercedes tuvieron una sesión irregular en la que no lograron acercarse al ritmo demoledor de Verstappen.
La carrera del domingo: hora, vueltas y expectativas
El Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1 se disputará este domingo 20 de octubre a las 16:00 (hora argentina) en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Serán 56 vueltas en total en un trazado exigente que combina curvas rápidas, frenadas bruscas y sectores de sobrepaso.
Colapinto buscará aprovechar cualquier oportunidad para avanzar posiciones en un circuito donde la estrategia de neumáticos y el ritmo en carrera pueden marcar grandes diferencias. Mientras tanto, Verstappen intentará ampliar su dominio y sumar una nueva victoria en una temporada que parece escrita a su medida.
