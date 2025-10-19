Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Max Verstappen volvió a demostrar su dominio absoluto en el Gran Premio de los Estados Unidos. El neerlandés de Red Bull se adjudicó la pole position tras marcar un tiempo de 1:32.510 en el Circuito de las Américas (COTA), donde ya había ganado la Sprint del sábado. Lando Norris (McLaren) saldrá segundo y Charles Leclerc (Ferrari) lo acompañará desde la tercera posición.

El actual tricampeón del mundo se perfila nuevamente como el gran favorito para la carrera principal, que se disputará este domingo a las 16:00 (hora argentina) con transmisión de Disney+ y Fox Sports.

Franco Colapinto, otra clasificación sólida en su primera temporada

El argentino Franco Colapinto, quien atraviesa su primera experiencia completa en la Fórmula 1, logró avanzar hasta la Q2 y terminó en el puesto 15 de la clasificación. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, finalizó 14°, apenas 0.393 segundos por delante del pilarense.

Colapinto consiguió su pase a la segunda ronda con un tiempo de 1:34.039 en la Q1, aprovechando la anulación del giro a Alex Albon (Williams) por exceder los límites de pista. Sin embargo, en la Q2, el argentino debió abortar dos vueltas rápidas debido a problemas para controlar su monoplaza, situación que también afectó a Gasly.

Aun así, Colapinto volvió a dejar una imagen positiva, confirmando su progresión en el equipo Alpine y consolidándose como una de las grandes promesas del automovilismo argentino en la máxima categoría.

La grilla de salida del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1.

Un sábado con incidentes y sorpresas

La jornada de clasificación no estuvo exenta de incidentes. El francés Isack Hadjar (Racing Bulls) protagonizó un fuerte accidente en las eses (curvas 3 a 6) al perder el control de su auto en el inicio de la Q1, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la sesión.

Por su parte, el líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), finalizó en la sexta posición, mientras que los Ferrari y Mercedes tuvieron una sesión irregular en la que no lograron acercarse al ritmo demoledor de Verstappen.

La carrera del domingo: hora, vueltas y expectativas

El Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1 se disputará este domingo 20 de octubre a las 16:00 (hora argentina) en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Serán 56 vueltas en total en un trazado exigente que combina curvas rápidas, frenadas bruscas y sectores de sobrepaso.

Colapinto buscará aprovechar cualquier oportunidad para avanzar posiciones en un circuito donde la estrategia de neumáticos y el ritmo en carrera pueden marcar grandes diferencias. Mientras tanto, Verstappen intentará ampliar su dominio y sumar una nueva victoria en una temporada que parece escrita a su medida.