El argentino Franco Colapinto, representante de la academia Alpine y piloto de Williams Racing, vivió un fin de semana difícil en el Gran Premio de Brasil, disputado en el icónico circuito de Interlagos.

Durante la clasificación del viernes, Colapinto no logró superar la primera tanda (Q1) y terminó en el puesto 18, tras un despiste en una de las curvas más rápidas del trazado que arruinó su vuelta rápida.

La situación se complicó aún más el sábado, cuando en la Sprint Race sufrió un choque leve que dañó la suspensión y el alerón delantero de su monoplaza. A pesar del intenso trabajo del equipo Alpine/Williams para dejar el auto en condiciones, el argentino no consiguió encontrar el ritmo ideal en la sesión de clasificación.

El clima también influyó: las condiciones cambiantes del asfalto y el viento afectaron a varios pilotos, generando una tanda irregular y difícil de leer. Tras la jornada, Colapinto reconoció que “fue un día complicado, pero seguimos aprendiendo y el equipo hizo un gran esfuerzo para tener el coche listo”.

Con este resultado, el joven de 23 años partirá desde la novena fila en la carrera principal del domingo. Su objetivo será avanzar posiciones y aprovechar las posibles incidencias o cambios de clima, en un circuito que suele ofrecer sorpresas.

El Gran Premio de Brasil es la antepenúltima fecha del campeonato 2025 de Fórmula 1 y se perfila como clave en la definición del Mundial de Constructores.