Alpine oficializó que Franco Colapinto será piloto titular de la escudería durante la temporada 2026 de la Fórmula 1, acompañando a Pierre Gasly. El anuncio se realizó antes del inicio de las actividades del Gran Premio de San Pablo, en Brasil, y representa un paso fundamental en la consolidación del joven argentino en la máxima categoría del automovilismo mundial.
“Estoy muy agradecido a Flavio Briatore y a todo el equipo por confiar en mí. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a correr con este equipo en 2026, junto a Pierre, quien ha sido un gran compañero y sin duda alguien de quien seguiré aprendiendo”, expresó Colapinto tras la confirmación.
Un anuncio simbólico y esperado por Argentina
La confirmación del piloto de Pilar no solo marca un hito en su carrera, sino que también tiene un fuerte significado simbólico. La comunicación se realizó el 7 de noviembre de 2025, fecha que suma 43, su número de competencia, a las 10:43 hora argentina, haciendo del anuncio un momento especial para los fanáticos locales.
“Es muy especial y oportuno hacer este anuncio acá en Brasil este fin de semana. Estar tan cerca de mi país natal y en un evento que siento como una carrera en casa, donde cuento con tanto apoyo”, agregó Colapinto.
Rendimiento y consistencia: la clave de su titularidad
Desde que reemplazó a Jack Doohan, Colapinto se destacó por su regularidad y profesionalismo. A pesar de no haber sumado puntos y de contar con el auto más limitado del campeonato, el joven argentino superó en varias oportunidades a su compañero de equipo y evitó accidentes graves, consolidando su lugar en Alpine.
Su rendimiento y la confianza depositada por Flavio Briatore fueron decisivos para garantizar su continuidad, a pesar de la presión de patrocinadores latinoamericanos que aportan un fuerte respaldo económico.
Preparación para una temporada clave en 2026
El próximo año, la Fórmula 1 enfrentará cambios reglamentarios históricos que redefinirán el rendimiento de los equipos. Alpine apostará a una nueva etapa, con un motor Mercedes y un auto diseñado para competir al más alto nivel.
Colapinto, de 22 años, participará activamente en el desarrollo del A526 y contará con todas las pruebas de pretemporada: cuatro días en Barcelona y seis en Bahrein, fundamentales para adaptarse al nuevo monoplaza y optimizar su rendimiento desde la primera carrera.
Un camino ascendente hacia la élite de la Fórmula 1
Con 26 Grandes Premios disputados al cierre de 2025, Franco Colapinto se prepara para una temporada 2026 decisiva. Su combinación de juventud, talento y consistencia lo posiciona como uno de los referentes emergentes de la categoría, con la misión de consolidar a Alpine en la nueva era normativa de la Fórmula 1.
