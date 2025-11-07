Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alpine oficializó que Franco Colapinto será piloto titular de la escudería durante la temporada 2026 de la Fórmula 1, acompañando a Pierre Gasly. El anuncio se realizó antes del inicio de las actividades del Gran Premio de San Pablo, en Brasil, y representa un paso fundamental en la consolidación del joven argentino en la máxima categoría del automovilismo mundial.

“Estoy muy agradecido a Flavio Briatore y a todo el equipo por confiar en mí. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a correr con este equipo en 2026, junto a Pierre, quien ha sido un gran compañero y sin duda alguien de quien seguiré aprendiendo”, expresó Colapinto tras la confirmación.

Un anuncio simbólico y esperado por Argentina

La confirmación del piloto de Pilar no solo marca un hito en su carrera, sino que también tiene un fuerte significado simbólico. La comunicación se realizó el 7 de noviembre de 2025, fecha que suma 43, su número de competencia, a las 10:43 hora argentina, haciendo del anuncio un momento especial para los fanáticos locales.

“Es muy especial y oportuno hacer este anuncio acá en Brasil este fin de semana. Estar tan cerca de mi país natal y en un evento que siento como una carrera en casa, donde cuento con tanto apoyo”, agregó Colapinto.

Rendimiento y consistencia: la clave de su titularidad

Desde que reemplazó a Jack Doohan, Colapinto se destacó por su regularidad y profesionalismo. A pesar de no haber sumado puntos y de contar con el auto más limitado del campeonato, el joven argentino superó en varias oportunidades a su compañero de equipo y evitó accidentes graves, consolidando su lugar en Alpine.

Su rendimiento y la confianza depositada por Flavio Briatore fueron decisivos para garantizar su continuidad, a pesar de la presión de patrocinadores latinoamericanos que aportan un fuerte respaldo económico.

Preparación para una temporada clave en 2026

El próximo año, la Fórmula 1 enfrentará cambios reglamentarios históricos que redefinirán el rendimiento de los equipos. Alpine apostará a una nueva etapa, con un motor Mercedes y un auto diseñado para competir al más alto nivel.

Colapinto, de 22 años, participará activamente en el desarrollo del A526 y contará con todas las pruebas de pretemporada: cuatro días en Barcelona y seis en Bahrein, fundamentales para adaptarse al nuevo monoplaza y optimizar su rendimiento desde la primera carrera.

Un camino ascendente hacia la élite de la Fórmula 1

Con 26 Grandes Premios disputados al cierre de 2025, Franco Colapinto se prepara para una temporada 2026 decisiva. Su combinación de juventud, talento y consistencia lo posiciona como uno de los referentes emergentes de la categoría, con la misión de consolidar a Alpine en la nueva era normativa de la Fórmula 1.