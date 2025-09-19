Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El argentino Franco Colapinto tuvo un inicio complicado en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1. En la primera práctica libre disputada en Bakú, el piloto de Alpine se ubicó en la decimonovena posición, lejos de los puestos de vanguardia.

La tanda estuvo marcada por una bandera roja que se extendió por más de 20 minutos, lo que condicionó el desarrollo de los equipos en pista.

En lo más alto, el británico Lando Norris (McLaren) fue el más rápido con un tiempo de 1:42.704, superando a su compañero Oscar Piastri por 0.310s. El podio de los libres lo completó Charles Leclerc (Ferrari), a 0.552s.

Detrás se ubicaron George Russell (Mercedes) en el cuarto lugar (+0.717s) y Alex Albon (Williams) en el quinto (+0.859s), completando un inicio de acción que promete un fin de semana intenso en Bakú.