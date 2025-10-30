Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, se refirió hoy a la polémica que rodea la reforma laboral y aseguró que circulan versiones que buscan “petardear” la propuesta oficial. En particular, rechazó los rumores sobre la extensión de la jornada laboral a 12 horas: “Eso de 12 o 13 horas la jornada laboral es una locura, es una forma de petardear una propuesta de reforma que, por supuesto, no contiene nada de eso”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

Objetivos de la reforma laboral

Según Francos, la reforma que planea el Ejecutivo tiene como finalidad principal “ordenar la relación de trabajo y darle posibilidad a los empresarios para que inviertan y creen nuevos empleos”. Destacó que la iniciativa no busca eliminar derechos de los trabajadores, sino generar más competitividad y simplificar la relación laboral.

El funcionario explicó que uno de los puntos que se pretende modificar es la ultraactividad de los convenios colectivos, que establece la prórroga automática de las condiciones laborales de un convenio vencido hasta que se negocie y firme uno nuevo. “Hay algunos convenios que tienen 50 años y claramente la relación del trabajo cambió totalmente”, agregó.

Adaptar la normativa a la realidad de cada empresa

Francos señaló que la reforma también busca reconocer que la relación laboral es distinta según el tamaño y ubicación de la empresa. “Es totalmente diferente la relación en una empresa grande, como una siderúrgica, que en un taller alejado del centro del país que toma un trabajador y no puede cumplir de ninguna manera con esa condición. Eso hay que modificar”, enfatizó.

Con estas modificaciones, el Gobierno pretende implementar un sistema flexible que permita que los acuerdos laborales se adapten a la realidad de cada empresa, desde el nivel más bajo hasta el más alto, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores.