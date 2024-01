"NO HAY PLATA"

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias“, había advertido el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales al asegurar que la meta del déficit cero planteada por el Gobierno nacional “no se negocia”.

Sobre eso, tuvo que salir a aclarar el concepto el ministro del Interior, Guillermo Francos: “No fue una amenaza, tal vez se interpretó equivocadamente”.

Explicó, en tal sentido, que “lo que dijo el ministro es que todas las provincias demandan fondos y cuando no hay fondos, se suprime la transferencia porque no hay plata para mandar. Y ahí las provincias van a tener problemas. No es una amenaza: es una realidad”, afirmó Francos.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario reconoció que “por ahí los gobernadores” tomaron “equivocadamente” como una advertencia los dichos del ministro de Economía; y volvió a aclarar que si la ley no es aprobada, “vamos a sufrir más porque tendremos que cortar más gastos”.

En ese contexto, agregó, si los gobernadores “piden beneficios o exenciones adicionales, no se pueden dar”.

Leé más notas de La Opinión Austral