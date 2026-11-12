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“Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, decía el fragmento que apareció en los canales oficiales de la Santa Sede. La frase figuraba en la versión original del discurso durante su despedida en la Basílica de Luján, aunque el Pontífice había decidido omitir los dichos.

El tweet de León XIV eliminado.

Sin embargo, el equipo de comunicación difundió el texto sin advertir que el mensaje había sido modificado antes de la celebración. El Vaticano eliminó de sus redes sociales el mensaje que, según fuentes calificadas, el Sumo Pontífice optó por no pronunciar las palabras porque se trataba de una “alusión compleja internamente”

Tapa especial del diario La Opinión Austral reflejando la frase de despedida del Papa León XIV.

La frase que fue publicada tras la visita de León XIV al país argentino fue noticia en los principales medios del mundo y tapa de los diarios La Opinión Austral y Crónica. “Ahora tienen dos Papas” se lee en la tapa especial del medio provincial y “El otro Papa argentino” en la portada del medio nacional.

Tapa de diario Crónica mostrando a León XIV como “el otro papa argentino”.La publicación se difundió masivamente en las redes sociales oficiales y causó repercusión a nivel nacional e internacional. Pocas horas después de ser publicado, el mensaje fue eliminado de las cuentas oficiales del Vaticano sin previo aviso, algo que llamó la atención de los medios de comunicación del país argentino.

El portal vaticanista Silere Non Possum detalló tres motivos clave detrás de la decisión: que al momento de hablar frente a los fieles, León XIV hizo una pausa y saltó ese fragmento; los encargados de comunicación trabajaron con el texto impreso sin verificar que el Papa finalmente no la había dicho; dentro de la Iglesia católica, hablar de “dos Papas” resulta delicado porque el pontificado es un cargo único.