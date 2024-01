Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Renga, histórica banda de rock argentino, realizó un nuevo “banquete“, esta vez en Avellaneda, más precisamente en el Estadio “Juan Domingo Perón” de Racing Club. A poco menos de un mes de dar un masivo show en Ushuaia, el multitudinario concierto en tierras bonaerenses fue epicentro de masivas expresiones de descontento con el Gobierno de Javier Milei y durante toda la noche se escucharon diversos cánticos en su contra.

En el momento que Avellaneda vibraba al ritmo de La Renga, el presidente Javier Milei se encontraba en la provincia de Santa Cruz regresando de su viaje a la Antártida.

Además, durante el show, el cantante Chizzo Nápoli no dejó pasar por el alto el clima del público y antes de tocar la canción “Hielasangre” expresó: “Amigos, estamos en tiempos difíciles. Como muchas otras veces. Algunos temas vuelven a resurgir. Este es uno de ellos, que, a modo de conjuro protector, dice… ‘Un paso atrás, un paso atrás, no me toques’”.

A lo largo del concierto, los fanáticos corearon “El que no salta votó a Milei”, un canto que Chizzo y Tete acompañaron con saltos. También se escucharon cánticos como “La patria no se vende” y otros en contra de Milei, quien no es popular entre los fanáticos de La Renga.

La banda y Milei han tenido conflictos por el uso de Panic Show, una de las canciones más populares de La Renga, que Milei utilizó en su campaña política. La interpretación de Milei de la canción no coincide con la intención original de la banda al crearla.

Al final del concierto, Chizzo expresó su postura sobre el gobierno de Milei, diciendo: “No hablen al pedo de la libertad”. Luego, en las pantallas se mostró una imagen con la leyenda “NUNCA MILEI”.

Este no es el primer enfrentamiento entre Chizzo y Milei. En un concierto anterior en Ushuaia, Tierra del Fuego, Chizzo interpretó Panic Show y advirtió a Milei: “ojo Milei”. Esta declaración fue recibida con una ovación de los fanáticos.

Cabe recordar que Milei ha usado durante toda su campaña esa mítica canción de La Renga, que comienza con el verso: “Hola todos, yo soy el león”. Durante las elecciones legislativas de 2021, la banda ya había expresado su desacuerdo con el uso de su tema por parte de LLA.

En las redes sociales, escribieron: “Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente, es usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso…”.