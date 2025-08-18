Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El frente “Fuerza Santacruceña”, integrado por el Partido Justicialista, Kolina, el Partido dela Victoria y Unidad Popular oficializó su lista de candidatos.

La nómina está encabezada por Juan Carlos Molina, sacerdote, profesor y licenciado en Educación. Al frente de la Fundación Valdocco en todas sus casas educativas, y llevaba adelante el programa radial “Rompiendo moldes” que iba hasta este domingo en Radio10.

Juan Carlos Molina, el primer candidato a diputado nacional de “Fuerza Santacruceña”. En la foto, con el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

Además, segunda en la lista va Moira Lanesan Sancho, Secretaria de Producción, Comercio e Industria del Municipio de Río Gallegos y Amadeo Figueroa, Abogado de Caleta Olivia, completa entre los candidatos titulares.

Moira Lanesan Sancho firma su segundo lugar en la lista de “Fuerza Santacruceña”.

Asimismo integran la lista Pamela Pessoa, Concejal de Perito Moreno, Mateo Brunetti, Concejal de Puerto Deseado y Alba Curaqueo, Secretaria General de la CTA A Pico Truncado como suplentes. La lista fue presentada ante la Justicia Electoral.

El abogado caletense Amadeo Figueroa, tercero en la lista de “Fuerza Santacruceña”.

Además de los partidos que conforman el frente, indicaron que se trata de una construcción amplia que apuesta a levantar la voz de los santacruceños en el Congreso de la Nación.