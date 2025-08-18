Your browser doesn’t support HTML5 audio
El frente “Fuerza Santacruceña”, integrado por el Partido Justicialista, Kolina, el Partido dela Victoria y Unidad Popular oficializó su lista de candidatos.
La nómina está encabezada por Juan Carlos Molina, sacerdote, profesor y licenciado en Educación. Al frente de la Fundación Valdocco en todas sus casas educativas, y llevaba adelante el programa radial “Rompiendo moldes” que iba hasta este domingo en Radio10.
Además, segunda en la lista va Moira Lanesan Sancho, Secretaria de Producción, Comercio e Industria del Municipio de Río Gallegos y Amadeo Figueroa, Abogado de Caleta Olivia, completa entre los candidatos titulares.
Asimismo integran la lista Pamela Pessoa, Concejal de Perito Moreno, Mateo Brunetti, Concejal de Puerto Deseado y Alba Curaqueo, Secretaria General de la CTA A Pico Truncado como suplentes. La lista fue presentada ante la Justicia Electoral.
Además de los partidos que conforman el frente, indicaron que se trata de una construcción amplia que apuesta a levantar la voz de los santacruceños en el Congreso de la Nación.
