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La Fundación Favaloro anunció la adquisición del edificio de la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines (SDDRA), ubicado en Avenida Belgrano 1728 de Capital Federal, en una decisión que representa un nuevo paso en el proceso de expansión y fortalecimiento institucional de la entidad médica.

La operación, concretada el viernes 15 de mayo, fue comunicada oficialmente por las autoridades de la institución, que destacaron el crecimiento sostenido de la Fundación y la continuidad de su misión centrada en la atención médica de excelencia, la innovación tecnológica y el compromiso con la comunidad.

Desde la entidad señalaron que la incorporación de este nuevo espacio permitirá ampliar la capacidad operativa y continuar acercando servicios de salud a más personas, en línea con una estrategia de desarrollo orientada a generar mayores oportunidades de atención y fortalecer la infraestructura sanitaria.

Autoridades de Fundación Favaloro, Grupo Olmos y la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines (SDDRA), durante la firma de la adquisición del inmueble (Foto: Pablo Villán)

Asimismo, remarcaron que este crecimiento se potencia a partir de la integración de la Fundación a Red BASA, una de las principales redes prestacionales del país. Según indicaron, esta articulación favorece el trabajo integrado y el acceso a tecnología de avanzada aplicada al cuidado de la salud, manteniendo como eje el humanismo médico que caracteriza históricamente a la institución.

En el comunicado, las autoridades reafirmaron además el compromiso de continuar trabajando “para transformar la salud y mejorar la vida de las personas”, en el marco de los 50 años de trayectoria de la Fundación.

El mensaje lleva la firma del presidente de Grupo Olmos, Raúl Olmos, y de los integrantes del Consejo de Administración de la Fundación Favaloro: Liliana Favaloro, Roberto Favaloro, Héctor Raffaelli y Laura Favaloro.

El anuncio contó además con la presencia de Marcelo Carbone, vicepresidente de Grupo Olmos, quien acompañó a las autoridades durante la comunicación institucional de esta nueva etapa de crecimiento.

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