La participante Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano (Telefe) se destaca por tener un carácter fuerte. En la última emisión, no se guardó nada y le dio un polémico ultimátum a la producción del reality.

Los escandalosos dichos de Furia a la producción de Gran Hermano

Juliana comentó que “había pedido algo y se lo negaron”. A raíz de esto, expresó: “¿Querés contenido? Gran Hermano, dame lo que te pedí o me voy a dormir como todos. Estos, no te dan nada. La próxima me meto en un reality a ver quién duerme más”.

¿El dueño de la vivienda le concederá lo que pidió?.

Repechaje en Gran Hermano: todos los detalles sobre la gala

Un nuevo ciclo del programa ya como comenzó y, a medida que pasan las emisiones, van quedando menos participantes dentro de la casa, pero, como el año pasado, se volverá a realizar el repechaje, es decir, los televidentes votarán a los jugadores que ya fueron expulsados para que tengan la posibilidad de reingresar a la competencia. A través de Instagram, el conductor, Santiago del Moro, dio sorprendentes detalles acerca de esta dinámica.

¿Quiénes son los concursantes de Gran Hermano que forman parte del repechaje? Las personas que pueden llegar a entrar, son: Hernán “El Negro” Ontivero, Axel Klekaylo, Williams “El Paisa” López, Isabel De Negri, Catalina Gorostidi, Florencia Cabrera, Denisse González, Sabrina Cortez, Alan Simone, Joel Ojeda y Lucía Maidana.

La única que no participa es Carla De Stefano, quien abandonó el juego por voluntad propia.

Gran Hermano: ¿Qué dijo Santiago del Moro sobre el repechaje?

Él, aseguró que “ese es el límite”.

Luego, le preguntaron: “¿Van a dividir la gala de repechaje?”.

En este sentido, confirmó que “todos entran este domingo a las 22″. Esto quiere decir que hoy, 25 de febrero, vuelven a ingresar los “hermanitos” más queridos por el público.

Por otro lado, alguien le puso “mañana entran los 4” y, para que no haya confusiones, aclaró que, “como máximo, pueden entrar 1, 2, 3 o 4”.

Finalmente, fue cuestionado sobre a “quién le gustaría que volviera a entrar a la casa”.

Del Moro, confesó: “Todos ellos fueron elegidos por algo. Ahora, depende lo que voten ustedes. Ya van más de 1.500.000 votos. Imagínate lo que será la gala de regreso”.

Repechaje en Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones continúan abiertas. Se puede ingresar a la página web o enviando un mensaje de texto a “GH al 9009” con el nombre de tu “hermanito” preferido.

