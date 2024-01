A través de las redes, se viralizó un clip donde la concursante Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano le contó a su “hermanito” Martín Ku todo lo que siente por Lisandro “Licha” Navarro.

Los sorprendentes dichos de Furia de Gran Hermano sobre Lisandro

Horas previas a la gala de eliminación, Furia le estaba cortando el pelo a Martín y él aseguró: “Licha no se va”.

Ante esto, Juliana expresó: “Tampoco me sirve mucho que se quede. Si está de novio, no me sirve. Literal, me voy a tener que volver a hacer la paj… acá. Es una persona visualmente muy sexual, no lo voy a ver. Tengo que controlarme”.

Al escuchar estos dichos, Ku le preguntó: “¿Estás muy cebada?”, y ella, sin filtró, aseguró: “Sí. Al ser una persona sexualmente activa y no poder hacer algunas cosas acá, me tengo que controlar. Tampoco es que soy una morbosa, que quede claro. Pero… Si me gusta alguien voy y lo encaro”.

Todos los detalles sobre la quinta gala de expulsión en Gran Hermano

En esta ocasión, los nominados eran: Zoe Bogach, Lisandro “Licha” Navarro, Alan Simone, Catalina Gorostidi, Emmanuel Vich, Agostina Spinelli y Sabrina Cortez.

¿Cómo dieron los porcentajes en la quita gala de eliminación de Gran Hermano?

La primera en ser salvada fue Zoe.

Ella obtuvo el 1,4% de los votos.

En segundo lugar, quedó Lisandro.

Él, fue salvado con el 3,2%.

La tercera anunciada fue Sabrina.

Sus números cerraron con el 6,3%.

En cuarto lugar, terminó quedando Agostina.

Su porcentaje dio 12,7%.

Emmanuel fue el quinto en continuar dentro del reality.

Él, obtuvo el 22,1%.

¿Hubo fraude en la quinta gala de expulsión de Gran Hermano?

Por último, y lo que más llamó la atención de todos, es que terminó quedando un mano a mano entre Catalina y Alan. A raíz de esto, los televidentes denunciaron que hubo fraude.

Él, obtuvo el 36,1%. Por otro lado, a ella le cerró la votación con 63,9%.

En consecuencia, Gorostidi terminó abandonando la casa, pero, minutos previos a que Santiago Del Moro informara el resultado, hizo unos comentarios que desconcertó a los seguidores del reality.

Los escandalosos dichos de Santiago del Moro que hicieron enfurecer a los televidentes de Gran Hermano

Todo sucedió cuando Santiago se “metió” dentro de la casa para ver cómo estaban los participantes, ya que Catalina y Alan pertenecen a diferentes grupos y nadie podía creer que habían quedado últimos.

Por este motivo, Del Moro expresó: “Estamos a pocas horas de que Cat…de que…”La Chula”, Carla, abandone la casa”. Estos dichos, hicieron que los usuarios en las redes comiencen a cuestionarse si la votación cerró antes de tiempo y ya se sabía que Gorostidi se iba a ir, o solo fue un error del conductor y, en realidad, quiso mencionar a la rubia, quien, semanas atrás, había anunciado que “ya no formaría parte del programa”.

La repercusión en redes por el supuesto fraude en Gran Hermano

A raíz de esto, los usuarios dieron sus opiniones al respecto.

